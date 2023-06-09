日Q1 GDP增至2.7% 優於預期

日本觀光客漸漸回流。 （歐新社）

日本 上季經濟擴張速度比原先預期快，主要是企業擴大支出，這對可能推動提前改選的首相岸田文雄來說是極為正面的發展。反觀歐元區經濟則受到俄烏戰爭以來能源和食物價格高漲，衝擊家庭支出，今年一開始就陷入衰退。

內閣府8日宣布，日本第1季國內生產毛額（GDP）終值季比年率成長2.7%，高於初估的1.6%和市場預測的1.9%。修正後數據也顯示，日本在去年最後一季仍有0.4%的成長，避免陷入技術性衰退。

企業投資 增強暗示企業信心仍充滿韌性，儘管對全球經濟放緩抱持擔憂。但令人較不樂觀的是，部分數據的提升是來自於庫存增加，顯示需求並未跟上生產，這將成為未來的隱憂之一。消費者支出也證明比初估值略為疲軟。

經濟成長比預期強勁，加上近來日股徘徊在30多年來最高價位，這些因素可能成為岸田決定提前改選時所引述的理由。這場選舉可能又會讓日本銀行（央行 ）暫停調整貨幣政策一段時間，以防局面失衡。日銀定下周舉行決策會議。

在政府解除防疫限制和外國觀光客回流後，日本正在緊追他國經濟復甦腳步。這份最新GDP數據也降低了全球經濟放緩可能影響日企投資信心的擔憂。

今後通膨與薪資之間的交互作用，將成為日本是否能夠持續復甦、以及日銀是否調整貨幣政策的關鍵。4月數據顯示，名目薪資增幅小於預期，經通膨調整後的實質薪資持續下滑，代表物價上漲可能開始影響消費。

歐盟統計局同日則宣布，歐元區第1季GDP季比年率萎縮0.1%，不如原先預估的成長0.1%。由於歐元區去年第4季GDP也同樣呈現負成長，代表歐元區已陷入官方定義的經濟衰退。

雖然能源價格已從去年高峰逐漸正常化，但食品價格仍持續以飛快速度攀升，削弱了家庭對其他商品和服務的支出。