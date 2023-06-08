美劍指中國 抨擊拉丁美洲投資策略和芬太尼交易

美國將矛頭指向中國的拉丁美洲投資策略，指責北京違反經濟規範，並敦促中國加強打擊非法芬太尼交易。（路透）

美國高階決策官員今天將矛頭指向中國的拉丁美洲投資 策略，指責北京違反經濟規範，並敦促中國加強打擊非法芬太尼（fentanyl）交易。

路透社報導，美國國務院主管西半球事務助理國務卿尼可拉斯（Brian Nichols）在聯邦眾議院小組委員會作證，重申拜登政府認為中國在拉丁美洲的商業入侵特點是交易「缺乏透明度」，且「附加條件」。

尼可拉斯指出，拉丁美洲國家已厭倦中國投資策略，感受到「買家悔恨」，為此美國須透過外交、外援和民間投資等提供可行的替代方案。

他說：「我們回應他們的籲求，是相當重要的事。」中國駐華府大使館則未立即回應置評要求。

國務院主管國際毒品 暨執法事務助理國務卿羅賓遜（Todd Robinson）作證時將焦點放在芬太尼危機上，他表示在美國查獲的芬太尼，多數「是以源自中華人民共和國的先驅化學物質製造、經由墨西哥 販運」。

「我們認為阻斷先驅化學物質的流通至關重要。」

中國譴責美國以據稱涉及芬太尼交易制裁中國企業和個人，並指控華府試圖轉移責任，而非致力減少對這種致命藥物的需求。

尼可拉斯表示，美國已向中國表達關切。

他說：「中國私人企業乘機出售先驅化學物質給墨西哥非法組織以製造芬太尼。」「我們知道，在成為國際社會更好夥伴方面，中國還有待加強。」

羅賓遜表示，華府已提供墨西哥當局500多隻嗅毒犬以協助偵測芬太尼，但「我們需要墨西哥有更多作為。」

芬太尼是一種比海洛因強50倍的強效鴉片藥物，並日益與其他非法毒品混合，往往會帶來致命後果。

今年4月，墨西哥和美國同意加強打擊芬太尼販運，兩國並已要求北京協助制止先驅化學物質自中國輸出，目的是阻止製造這種合成毒品。芬太尼在美國已奪走數以千計人命。