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OECD：全球經濟準備復甦

編譯黃淑玲／綜合報導
OECD表示全球經濟已準備復甦，不過成長力道有限，因為央行升息的效應已經顯現。（路透）
OECD表示全球經濟已準備復甦，不過成長力道有限，因為央行升息的效應已經顯現。（路透）

經濟合作發展組織（OECD）7日表示，全球經濟在新冠疫情與俄烏戰爭的衝擊後，已準備復甦，不過成長力道有限，因為央行升息的效應已經顯現，從而削弱整體通膨下滑的提振作用。

OECD發布最新經濟展望，預測今年全球經濟將成長2.7%，稍高於3月時預測的2.6%。路透報導指出，儘管受到中國取消清零政策的提振，但年增長率也將是2008~2009年金融危機以來（2020年疫情肆虐當年除外）最低。此外，2024年全球成長率同樣只有溫和的2.9%，顯然今、明兩年的成長率都低於新冠疫情前七年的平均值3.4%。

美國、歐元區和中國，經濟復甦都會同樣呈現相對遲滯狀態。美國今年將成長1.6%，2024年放緩至1%；歐元區今年成長0.9%，明年則會加速到1.5%；中國2023年料將增長5.4%，2024年放緩至5.1%。

世界銀行6日也上修全球今年經濟成長預測，但也警告，全球經濟現在處於不安狀態，而且今年稍後將朝向成長明顯減緩的方向發展，因為升息帶來的苦痛才開始要出現。

OECD並指出，若與疫情前的2019年相比，通膨問題將會更嚴重。這特別令各央行感到頭痛。因為他們必須持續因應核心物價持續上升的壓力，但又不想過度傷害經濟成長。OECD首席經濟學家倫巴德利說：「全球經濟正在好轉，但要贏得強健且持久的成長，還有長路要走。決策者需要降低負面衝擊引發的後果，處理過程面臨一系列的複雜挑戰。」

OECD預測，G20的通膨率將從去年的7.8%降至今年的6.1%，2024年會再降到4.7%，但仍遠高於許多央行的目標。

利率政策方面，OECD預測聯準會（Fed）的基準利率將很快達到5.25%~5.5%的峰值，並在2024年下半年「溫和」降息，而歐洲央行（ECB）將因核心通膨居高不下繼續升息，利率預估在第3季達到峰值，在2024年底前都會讓基準利率維持在4.25%。

全球各經濟體成長率預估。（OECD 6月經濟展望報告）
全球各經濟體成長率預估。（OECD 6月經濟展望報告）

疫情 央行 利率

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