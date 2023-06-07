OECD上修今年全球經濟成長預測 但也警告這個壓力揮之不去

OECD發布最新全球經濟展望，表示在新冠疫情與俄烏戰爭的衝擊後，全球經濟正要微弱復甦，但仍會受到頑強通膨的牽制。 （美聯社）

經濟合作發展組織（OECD）今（7）日表示，全球經濟在新冠疫情 與俄烏戰爭的衝擊後，正要微弱復甦，不過成長會受到頑固通膨的牽制，因為主要央行 採取緊縮政策，遏制通膨壓力。

OECD發布最新經濟展望，預測今年全球經濟產出將成長2.7%，高於去年11月預測2.2%，但OECD說，2024年全球成長率也同樣只有溫和的2.9%。這兩個數字都低於新冠疫情前七年內的平均成長率3.4%。美國、歐元區和中國，經濟復甦都會呈現同樣的相對遲滯狀態。

通膨與2019年相比，將會更嚴重。這問題特別令各央行感到頭痛。因為他們必須持續因應核心物價持續上升的壓力，但又不想過度傷害經濟成長。

OECD首席經濟學家Clare Lombardelli說：「全球經濟正在好轉，但要贏得強健且持久的成長，還有長路要走。決策者需要降低負面衝擊引發的後果，處理過程面臨一系列的複雜挑戰。」

一天前，世界銀行（World Bank）也上修全球今年經濟成長預測，但也警告，全球經濟現在處於不安狀態，而且今年稍後將朝向成長明顯減緩的方向發展，因為升息 帶來的苦痛才開始要出現。