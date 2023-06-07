路透:全球房市前景略改善

沙烏地阿拉伯國家石油公司意外提高7月份銷往亞洲的油價，亞洲煉油業者可能考慮增購俄羅斯及非洲原油。(路透)

路透最新訪調顯示，儘管利率 高漲，全球主要房市展望仍較三個月前略為改善。

路透在5月15日到6月5日之間對100名分析師 進行訪調，發現他們估計美國、加拿大、德國、澳洲、紐西蘭的房價 不是將陷入停滯，就是跌幅少於三個月前預估。另一方面，英國房市前景幾乎沒有變化，印度房價則持續攀升。

高盛分析師表示：「我們發現房屋供給極少、家庭資產負債表轉為強健…移民人數反彈的支持，都造成近期房價的韌性。」但他們警告：「較為鷹派的利率預測、高房貸利率的全面衝擊可能未顯現，暗示多數國家房價仍偏向下行風險。」

已開發國家的房價在疫情期間快速衝高，部分情況下飆漲逾50%，隨後央行升息使過去一年的房價溫和拉回。房市通常對利率很敏感，但這次借貸成本提高，僅造成微小傷害，主因失業率徘徊低檔、疫後移民增、房屋供給緊俏撐住需求。

至於對首購族來說，房屋可負擔性是否惡化，分析師看法分歧，45人認為將轉壞、43人認為將好轉。

這份調查也顯示，和3月預估值相比，幾乎所有房市從最高點到谷底的預期跌幅均縮小。不過由於今年主要經濟體陷入衰退風險很高，81名分析師有41人估計，房價大幅回落的可能性仍高於房價明顯反彈。

已開發國家中，加拿大和紐西蘭今年房價的預估跌幅最大，估計將分別下跌9%、8%。