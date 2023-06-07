我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔學者：去年全美1/5亞裔遭遇仇亞事件 全年500萬起

只賣25萬 南加洛杉磯縣「橋屋」吸引數百名買家

沙國銷亞洲油價意外調漲

編譯劉忠勇、任中原／綜合報導
沙烏地阿拉伯國家石油公司意外提高7月份銷往亞洲的油價，亞洲煉油業者可能考慮增購俄羅斯及非洲原油。(路透)
沙烏地阿拉伯國家石油公司意外提高7月份銷往亞洲的油價，亞洲煉油業者可能考慮增購俄羅斯及非洲原油。(路透)

全球最大石油出口國沙烏地阿拉伯繼意外宣布擴大減產後，沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）又意外提高7月份銷往亞洲的油價，但這反而迫使一些亞洲煉油業者考慮增購俄羅斯及非洲原油，凸顯沙國「減產抬價」行動可能遭逢沉重代價。

根據Aramco發布的新聞稿，7月裝船的阿拉伯輕質原油對亞洲的官訂售價（OSP）每桶較6月調漲0.45美元，比阿曼／杜拜報價高3美元，阿拉伯輕原油價格漲到六個月最高水準。從路透5月底的調查來看，市場原本預期7月阿拉伯輕原油每桶售價會調降1美元，以反映低迷的行情和微薄的煉油利潤。

就在前一天，沙國出人意料宣布多年來最大的減產計畫，即7月每日額外減產100萬桶，使沙國下個月日產量從5月大約1,000萬桶降為900萬桶。國際油價當日應聲走高，但收盤漲幅收斂，6日更因全球經濟展望疑慮而挫跌，將前日漲幅完全吐回還不夠。紐約早盤布蘭特與西德州皆跌逾1%。

路透專欄作家羅素（Clyde Russell）指出，沙國減產大致上是政治決定，但OSP價位較反映Aramco對實際市場狀況的看法。

沙國石油如今變貴，可能會促使煉油業者尋求更便宜的替代供應，或從更遠的船貨來套利。彭博資訊報導，熟悉煉油業交易策略的人士表示，至少三家亞洲煉油業者考慮7月減少購買沙國合約原油，可能從現貨市場購買較便宜的油貨，而這些原油可能來自波斯灣、美國或巴西。

亞洲煉油業面對需求減弱，獲利率乏善可陳，營運環境不利，一些業者正考慮減少煉油量。分析師指出，沙國是在跟市場對槓，將提高俄羅斯原油對買家吸引力。俄國原油繼續以大幅折扣價格湧入亞洲。

根據船舶追蹤機構的初步評估，中國大陸和印度5月進口的俄羅斯原油數量創下歷史新高。

但貿易商表示，買家可能很難從現貨市場買到石油，因為7月現貨的正常貿易周期已結束，現貨所剩不多；一些中國大陸業者也已在沙國宣布減產之前，就已經向沙國提出供油要求，因此可能無法改變7月採購量。

沙國官訂油價溢價走勢。(資料來源:S&P Giobal Commodity In...
沙國官訂油價溢價走勢。(資料來源:S&P Giobal Commodity Insights )

石油 油價 俄羅斯

上一則

史坦普500指數挑戰4300點？前路有四大障礙

下一則

財部大舉發債 相當於升息1碼

延伸閱讀

沙國減產利多不敵經濟疑慮 油價今回吐漲幅

沙國減產利多不敵經濟疑慮 油價今回吐漲幅
沙國調高7月外銷亞洲油價 亞洲考慮改買俄國與非洲原油

沙國調高7月外銷亞洲油價 亞洲考慮改買俄國與非洲原油
沙國加碼減產 油價走高

沙國加碼減產 油價走高
OPEC+討論 或再減產石油

OPEC+討論 或再減產石油

熱門新聞

蘋果WWDC開發者大會即將登場，激勵股價5日早盤衝破盤中歷史新高。(路透)

開發者大會甫結束 蘋果股價瞬間大跌

2023-06-05 16:30
顧問公司PwC Global預測，人工智慧（AI）蔚為風潮，形成促進經濟成長的一大趨勢，七年內AI將為全球經濟產值貢獻多達15.7兆美元。（路透）

AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊

2023-06-01 08:04
長期持有輝達的羅斯柴爾德家族資產管理公司，正在調節輝達的加碼部位，理由是AI熱潮已過度推升輝達市值，因此須審慎以對。(路透)

全球最神秘富豪家族長期持有輝達 如今正在調節部位

2023-06-05 14:52
Kearney的最新資料顯示，中國貨在美國今年從亞洲進口的低成本商品中，比重預料將降至不到一半，甚至可能降到十年來最低。 （歐新社）

美國今年亞洲低成本進口 中貨剩一半不到

2023-06-04 08:58
在輝達（Nvidia）發布遠憂預期的獲利預估後，投資人對該公司的未來發展感到振奮，但這股樂觀情緒卻沒感染到輝達的老顧客——遊戲玩家。（美聯社）

投資人為輝達歡呼喝采 這群人卻冷眼看待 原因是…

2023-05-30 09:10
蘋果4月時與高盛（Goldman Sachs）合作，在美國推出高利儲蓄帳戶，立即吸引許多資金存入，如今卻傳出部分客戶無法把資金轉出該帳戶。（路透）

看得到吃不到？WSJ：蘋果高利儲蓄帳戶傳轉帳有困難

2023-06-01 12:16

超人氣

更多 >
4原因 佛州不再是退休者首選

4原因 佛州不再是退休者首選
棕色蛋較貴 因為比白色蛋營養？

棕色蛋較貴 因為比白色蛋營養？
加拿大山火蔓延 紐約空氣品質亮紅燈

加拿大山火蔓延 紐約空氣品質亮紅燈
7旬亞裔長者勇鬥2劫匪 無懼胡椒噴霧全打跑

7旬亞裔長者勇鬥2劫匪 無懼胡椒噴霧全打跑
美國銀行：高稅州出走到佛州、德州的大遷徙潮並未消退

美國銀行：高稅州出走到佛州、德州的大遷徙潮並未消退