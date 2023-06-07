沙國銷亞洲油價意外調漲

沙烏地阿拉伯國家石油公司意外提高7月份銷往亞洲的油價，亞洲煉油業者可能考慮增購俄羅斯及非洲原油。(路透)

全球最大石油 出口國沙烏地阿拉伯繼意外宣布擴大減產後，沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）又意外提高7月份銷往亞洲的油價 ，但這反而迫使一些亞洲煉油業者考慮增購俄羅斯 及非洲原油，凸顯沙國「減產抬價」行動可能遭逢沉重代價。

根據Aramco發布的新聞稿，7月裝船的阿拉伯輕質原油對亞洲的官訂售價（OSP）每桶較6月調漲0.45美元，比阿曼／杜拜報價高3美元，阿拉伯輕原油價格漲到六個月最高水準。從路透5月底的調查來看，市場原本預期7月阿拉伯輕原油每桶售價會調降1美元，以反映低迷的行情和微薄的煉油利潤。

就在前一天，沙國出人意料宣布多年來最大的減產計畫，即7月每日額外減產100萬桶，使沙國下個月日產量從5月大約1,000萬桶降為900萬桶。國際油價當日應聲走高，但收盤漲幅收斂，6日更因全球經濟展望疑慮而挫跌，將前日漲幅完全吐回還不夠。紐約早盤布蘭特與西德州皆跌逾1%。

路透專欄作家羅素（Clyde Russell）指出，沙國減產大致上是政治決定，但OSP價位較反映Aramco對實際市場狀況的看法。

沙國石油如今變貴，可能會促使煉油業者尋求更便宜的替代供應，或從更遠的船貨來套利。彭博資訊報導，熟悉煉油業交易策略的人士表示，至少三家亞洲煉油業者考慮7月減少購買沙國合約原油，可能從現貨市場購買較便宜的油貨，而這些原油可能來自波斯灣、美國或巴西。

亞洲煉油業面對需求減弱，獲利率乏善可陳，營運環境不利，一些業者正考慮減少煉油量。分析師指出，沙國是在跟市場對槓，將提高俄羅斯原油對買家吸引力。俄國原油繼續以大幅折扣價格湧入亞洲。

根據船舶追蹤機構的初步評估，中國大陸和印度5月進口的俄羅斯原油數量創下歷史新高。