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沙國調高7月外銷亞洲油價 亞洲考慮改買俄國與非洲原油

編譯任中原／綜合外電
沙烏地阿拉伯意外調漲7月銷往亞洲的油價。（路透）
沙烏地阿拉伯意外調漲7月銷往亞洲的油價。（路透）

沙烏地阿拉伯4日意外宣布將日產量再減少100萬桶，又意外調漲7月銷往亞洲的油價，使一些亞洲煉油業者考慮增購俄羅斯及非洲原油，凸顯沙國「減產抬價」行動可能遭逢沉重代價。

彭博資訊報導，熟悉煉油業交易策略的人士表示，至少三家亞洲煉油業者正在考慮7月減少購買沙國合約原油，可能從現貨市場購買較便宜的油貨，而這些原油可能來自波斯灣、美國或巴西。

沙國已經全面提高7月外銷亞洲的官訂油價（OSP），阿拉伯輕原油價格漲到六個月最高水準。亞洲煉油業面對需求減弱，獲利率乏善可陳，營運環境不利，一些業者正考慮減少煉油量。

分析師指出，沙國是在跟市場對槓，將提高俄羅斯原油對買家的吸引力。

但貿易商表示，買家可能很難從現貨市場買到石油，因為7月現貨的正常貿易周期已結束，現貨所剩不多；一些中國業者也已經在沙國宣布減產之前，就已經向沙國提出供油要求，因此可能無法再改變7月採購量。

印度煉油及石化業者表示，沙國此舉不大可能影響印度煉油廠的運作，因為目前中東對印度的石油供給量已大不如前。較廉價的俄羅斯原油已使印度原油供需進入新的平衡態勢。

印度 油價 俄羅斯

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