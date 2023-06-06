淨利倍增 全球航空業大回溫

國際航空運輸協會（IATA）把2023年全球航空業的淨利預期上調逾一倍，因看好北美和歐洲的飛行旅遊市場將大幅回溫，帶動機票價格大漲，而旅客人次也可望接近新冠疫情 爆發前的水準。

彭博資訊報導，IATA 5日聲明說，全球航空業今年的淨利可望攀抵98億美元，比去年12月預估的47億美元勁增一倍以上。該協會也估算，今年航空業的旅客人次約為43.5億人，為2019年的96%水準。

IATA理事長華許說：「考量各種因素後，我們認為，今年航空業會過個好年。」他對航空業的前景「謹慎樂觀」。

該協會預期，今年航空業整體營收將衝上8,030億美元，只比疫情爆發前達到的歷史紀錄少了350億美元，但獲利要全面回溫仍有長路要走，在2019年的淨利是264億美元，為今年預估值近三倍。

儘管航空業已從疫情的谷底反彈，但仍有幾項利空可能影響IATA的預估，例如利率 上升、俄烏戰爭、供應鏈問題未解，及衰退疑慮。此外，各大洲的航空業表現，也將有明顯落差。

今年的獲利預估之所以能調高，主要拜歐洲所賜，最新預期顯示，該區業者的淨利將升至51億美元，遠高於前估的6.21億美元。

相較下，亞洲航空業今年料將損失69億美元，雖比2022年的預估少近一半，但相較於去年底虧66億美元的預期，損失加重。主要是亞洲重啟國門的速度較慢，中國大陸去年12月才全面解除新冠封控措施。

IATA示警，各國央行調升利率，可能會影響產業的樂觀情緒，加上衰退可能導致民眾失業，產業前景可能惡化。然而到目前，機票價格飆漲，緩解防疫封鎖帶來的苦痛，當時航空公司被迫停飛機隊、裁減員工、或為了求生存尋求政府支援。華許說：「在度過最嚴峻的疫情危機後，產業重返獲利，帶來了種種可能，如回饋投資 人、投資永續性、及改進效率以更有效地連結世界各地。這對僅1.2%的淨利率來說，是非常龐大的待辦事項。」