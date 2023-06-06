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沙國加碼減產 油價走高

編譯季晶晶、葉亭均／綜合外電
沙國能源部宣布，7月產量將降至每日900萬桶。(路透資料照片)
沙國能源部宣布，7月產量將降至每日900萬桶。(路透資料照片)

編譯季晶晶、葉亭均／綜合報導

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）4日在維也納召開會議，決議今年4月宣布的減產措施延長至2024年底，但沙烏地阿拉伯於會後宣布，該國將自7月起每日額外減產100萬桶，國際油價應聲走高。

沙國能源部宣布，7月產量將從5月的每日約1,000萬桶，降至每日900萬桶。能源部長阿布都阿濟茲說，每日減產100萬桶將自7月開始，但可能延長。他形容這是「給蛋糕上糖霜」，沙國將竭盡全力為油市帶來穩定。

這是沙國多年來最大減產幅度。OPEC+當天也同意將原訂的減產協議延長至2024年，加上沙國自願加碼減產，這些產油國總減產量也因而達到每日466萬桶。

路透報導，國際能源署（IEA）署長畢羅5日表示，OPEC+的決定讓油價上漲的風險大幅提高。

西德州中級原油5日上午在亞洲盤一度大漲4.6%到每桶75.06美元，倫敦布蘭特則一度達78.73美元，漲幅3.4%。到紐約早盤時，兩大原油指標的漲幅皆收斂至2%左右。

包括高盛在內的多數市場觀察者原先預期，OPEC+會維持產量不變。沙國減產支撐油價努力，將使其犧牲更多市占。俄羅斯沒做出減產承諾，阿聯2024年產量獲得較高配額，至於OPEC+其他成員國，今年都不必再額外減產，他們誓言維持現有減產目標。

澳盛銀行分析師海因斯和庫馬里在報告指出：「投資人可能會提高多頭押注，樂觀地認為如果市場遇到任何障礙，沙國和OPEC將提供支撐。」兩位分析師維持布蘭特油價年底達每桶100美元的預測，但並表示，在現貨市場出現緊縮跡象之前，短期內油價漲幅可能有限。

布蘭特油價走勢。(資料來源:彭博資訊)
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