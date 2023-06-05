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「沒必要」卡達航空將取消頭等艙

財經新聞組／綜合報導

屢次榮膺Skytrax評比全球最佳航空公司的卡達航空表示，下一代的長途客機將不再提供頭等艙座位。

卡達航空執行長艾爾貝克接受彭博資訊專訪時表示，卡達航空的商務艙已提供與頭等艙大部分相同的福利，因此對頭等艙的投資，沒有合理的報酬 ，「如果飛機一個艙別的舒適度已和頭等艙完全相同，為什麼要投資頭等艙」，「我覺得沒必要」。

逐步汰除長程航線的頭等艙，也會帶來策略風險，因為此舉既與卡達航空的五星形象相悖，也不符合整體產業趨勢。德國漢莎航空、澳洲航空和法國航空等航空公司都加碼投資高端艙別，漢莎航空還表示，愈來愈多休閒旅客正在追找特殊待遇，其頭等艙從未如此滿座。

不過，艾爾貝克認為，卡達航空的未來在品牌名稱為「Q-suite」的商務艙，這也是卡達航空訂購的新一代波音777X客機，將不會有頭等艙的原因。

卡達航空的另一個憂慮市航空供應鏈問題，因為零組件供不應求，而且未交機訂單持續增加，影響交機進度。艾爾貝克說，原本預期今年能取得25架飛機，卻少了約15架，指向波音787、空巴321neo和A350客機的問題。

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