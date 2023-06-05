航空業復甦 機場仍在掙扎

隨著客流量回升，機票大漲讓全球大型航空公司大賺一筆，但機場營運商卻缺乏調漲費用的彈性。（美聯社）

夏季旅遊旺季到來，機票大漲讓全球大型航空公司大賺一筆，彌補了新冠疫情 防疫封控期間所遭逢的損失，但機場 營運商卻因為缺乏調漲費用的彈性，還在苦苦掙扎，顯示整體航空業雖持續復甦，但航空業者與機場呈現兩樣情。

美國運通全球商務旅行公司（Amex GBT）分析數萬筆往返亞洲的國際航班客戶交易資料後發現，今夏的機票價格將貴上許多。今年紐約飛香港的單程經濟艙機票價格將是2019年（新冠疫情前）的二倍多，也比去年高出近三分之一。

分析顯示，今年多數需求旺盛航線的經濟艙和商務艙票價都上漲，而且預料今年夏季將繼續上揚，要到下半年航空運能復甦後，漲幅才會趨緩。

本周即將參加國際航空運輸協會（IATA）年會的大型航空業者，業績都以迅速復甦。英國航空母公司國際航空集團（IAG）上季意外轉盈，並調高全年展望，阿聯酋航空和新加坡 航空也獲利也都創紀錄。彭博資訊分析師說：「航空公司已大幅受惠於運能吃緊、推升機票價格上漲。」

不過，機場營運商卻還在掙扎，因為機場調漲受監管或商業談判的費用彈性不如航空公司。倫敦希斯羅機場已對持續虧損發出警告，並暫停發放股息。

機場營運商說，去年夏季機場缺工和其他問題造成班機延誤、打亂許多旅客的假期後，跟航空公司之間的命運差距拉大，正阻礙投資。機場營運商正持續投入資源到旗下設施，包括擴建機場航廈到飛機跑道，以及電動化並安裝升級的安檢設備。