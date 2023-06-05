我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港再傳重大命案 3名女童疑似遭生母「悶死」

女兒和孫女在機上 侵犯華府領空飛機主人：凶多吉少

巴隆：未來10年 聚焦5大投資

編譯湯淑君／綜合報導
巴隆金融周刊點名未來十年，有能源轉型(左圖，美聯社)、AI應用(右圖，路透)等五大趨勢值得投資。
巴隆金融周刊點名未來十年，有能源轉型(左圖，美聯社)、AI應用(右圖，路透)等五大趨勢值得投資。

巴隆金融周刊（Barron's）報導，投資專家和理財顧問表示，考量未來十年全球經濟、人口結構、科技變遷展望，將有五大趨勢沛然莫之能禦，值得投資人關注。

人工智慧（AI）應用：美銀（BofA）主題研究全球主管伊瑟瑞說，從醫療照護、能源到製造業，「我想不出有任何產業不會利用到AI」。

最近，連速食連鎖店溫蒂漢堡（Wendy's），也實驗用AI聊天機器人接受顧客點餐；摩根大通則開發AI服務，未來可能有助於提供客戶投資選股建議。這顯示，AI受益者絕不僅止於晶片製造商輝達（Nvidia），而是跨越各行各業。

醫藥奇蹟：除了罕見疾病，投資界也正密切關注另一項重大醫療突破：減重藥問世。

世界衛生組織估計，2016年全球超過19億名成年人體重過重，約40%的美國人過胖。降低肥胖率可能協助許多人改善健康，一些新藥則帶來希望，例如禮來藥廠的Mounjaro以及諾和諾德的「Ozempic」，原都用來治療糖尿病，但也能協助減重。

印度崛起：印度人口已突破14億，據聯合國估計甚至可能已躍為人口最大國。全印逾四成人口是25歲以下年輕人，這種人口紅利有助於增進未來經濟成長。

除此之外，全球正重新思考分散供應鏈、降低對中國大陸依賴，許多企業紛紛尋求把生產線遷往印度。隨著投資資金湧入加速經濟成長，印度金融股或許值得投資。

水資源稀缺：在眾多環境議題當中，水資源稀缺問題極為關鍵，對新興市場而言是如此，對先進經濟體亦然。全球暖化與人口日增，也代表著這將是世界各地的挑戰。

投資人應檢視依賴充足供水的食品與飲料公司、農業以及其他眾多產業，或許應押注於採取行動根治問題的公司，並且避開供水來源不穩定的公司。

能源轉型：改用再生能源勢在必行。美國乾淨能源協會（ACP）估計，2022年8月迄今，已宣布的乾淨能源和建廠計畫的資本投資金額累計達1,500億美元。隨著電動車使用率提升，基礎設施不足是一大障礙。美銀的伊瑟瑞說：「每投資1美元生產再生能源和電池，就必須在基礎設施投資4美元。那指的是電網、充電站...等等。」核能發電將重新納入考慮，而風力和太陽能發電近來也吸引可觀的資本。

投資 AI 印度

上一則

航空業復甦 機場仍在掙扎

下一則

蘋果iPhone 15量產 台供應鏈動起來

延伸閱讀

印度火車事故下修至275死 救援行動畫下句點

印度火車事故下修至275死 救援行動畫下句點
遺體面目全非…印度3火車相撞慘案 家屬「含悲認屍」仍難相認

遺體面目全非…印度3火車相撞慘案 家屬「含悲認屍」仍難相認
本世紀死傷最慘 印度火車事故倖存者：很多人手腳不見

本世紀死傷最慘 印度火車事故倖存者：很多人手腳不見
巴隆點名未來十年5大熱門投資趨勢 布局宜趁早

巴隆點名未來十年5大熱門投資趨勢 布局宜趁早

熱門新聞

聯發科執行長蔡力行（左）與輝達執行長黃仁勳。（記者鐘惠玲/攝影）

黃仁勳：今晚想直奔夜市吃這兩樣

2023-05-29 12:28
顧問公司PwC Global預測，人工智慧（AI）蔚為風潮，形成促進經濟成長的一大趨勢，七年內AI將為全球經濟產值貢獻多達15.7兆美元。（路透）

AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊

2023-06-01 08:04
在輝達（Nvidia）發布遠憂預期的獲利預估後，投資人對該公司的未來發展感到振奮，但這股樂觀情緒卻沒感染到輝達的老顧客——遊戲玩家。（美聯社）

投資人為輝達歡呼喝采 這群人卻冷眼看待 原因是…

2023-05-30 09:10
蘋果4月時與高盛（Goldman Sachs）合作，在美國推出高利儲蓄帳戶，立即吸引許多資金存入，如今卻傳出部分客戶無法把資金轉出該帳戶。（路透）

看得到吃不到？WSJ：蘋果高利儲蓄帳戶傳轉帳有困難

2023-06-01 12:16
Kearney的最新資料顯示，中國貨在美國今年從亞洲進口的低成本商品中，比重預料將降至不到一半，甚至可能降到十年來最低。 （歐新社）

美國今年亞洲低成本進口 中貨剩一半不到

2023-06-04 08:58
路透引述知情人士報導，馬斯克預計本周造訪中國，與當地高官會面，並視察特斯拉上海廠。(美聯社)

路透：馬斯克擬本周訪問中國 拜會政府官員

2023-05-29 09:32

超人氣

更多 >
新劇殺青第三天… 李現被發現去看這場演唱會

新劇殺青第三天… 李現被發現去看這場演唱會
別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀

別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀
角逐總統大位…德桑提斯的祕密武器叫「凱西」

角逐總統大位…德桑提斯的祕密武器叫「凱西」
王丹臉書留紀錄 2014年6月確在紐約法拉盛

王丹臉書留紀錄 2014年6月確在紐約法拉盛
華府突傳音爆巨響 戰機緊急升空攔截侵犯領空小飛機

華府突傳音爆巨響 戰機緊急升空攔截侵犯領空小飛機