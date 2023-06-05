巴隆：未來10年 聚焦5大投資

巴隆金融周刊點名未來十年，有能源轉型(左圖，美聯社)、AI應用(右圖，路透)等五大趨勢值得投資。

巴隆金融周刊（Barron's）報導，投資 專家和理財顧問表示，考量未來十年全球經濟、人口結構、科技變遷展望，將有五大趨勢沛然莫之能禦，值得投資人關注。

人工智慧（AI ）應用：美銀（BofA）主題研究全球主管伊瑟瑞說，從醫療照護、能源到製造業，「我想不出有任何產業不會利用到AI」。

最近，連速食連鎖店溫蒂漢堡（Wendy's），也實驗用AI聊天機器人接受顧客點餐；摩根大通則開發AI服務，未來可能有助於提供客戶投資選股建議。這顯示，AI受益者絕不僅止於晶片製造商輝達（Nvidia），而是跨越各行各業。

醫藥奇蹟：除了罕見疾病，投資界也正密切關注另一項重大醫療突破：減重藥問世。

世界衛生組織估計，2016年全球超過19億名成年人體重過重，約40%的美國人過胖。降低肥胖率可能協助許多人改善健康，一些新藥則帶來希望，例如禮來藥廠的Mounjaro以及諾和諾德的「Ozempic」，原都用來治療糖尿病，但也能協助減重。

印度 崛起：印度人口已突破14億，據聯合國估計甚至可能已躍為人口最大國。全印逾四成人口是25歲以下年輕人，這種人口紅利有助於增進未來經濟成長。

除此之外，全球正重新思考分散供應鏈、降低對中國大陸依賴，許多企業紛紛尋求把生產線遷往印度。隨著投資資金湧入加速經濟成長，印度金融股或許值得投資。

水資源稀缺：在眾多環境議題當中，水資源稀缺問題極為關鍵，對新興市場而言是如此，對先進經濟體亦然。全球暖化與人口日增，也代表著這將是世界各地的挑戰。

投資人應檢視依賴充足供水的食品與飲料公司、農業以及其他眾多產業，或許應押注於採取行動根治問題的公司，並且避開供水來源不穩定的公司。

能源轉型：改用再生能源勢在必行。美國乾淨能源協會（ACP）估計，2022年8月迄今，已宣布的乾淨能源和建廠計畫的資本投資金額累計達1,500億美元。隨著電動車使用率提升，基礎設施不足是一大障礙。美銀的伊瑟瑞說：「每投資1美元生產再生能源和電池，就必須在基礎設施投資4美元。那指的是電網、充電站...等等。」核能發電將重新納入考慮，而風力和太陽能發電近來也吸引可觀的資本。