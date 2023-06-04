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油價激漲 因OPEC+會後 沙烏地阿拉伯宣布減產100萬桶油

編譯季晶晶／綜合外電
沙烏地阿拉伯能源部長阿卜杜拉齊茲親王4日抵達維也納OPEC+會場。（路透）
沙烏地阿拉伯能源部長阿卜杜拉齊茲親王4日抵達維也納OPEC+會場。（路透）

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）周日在維也納召開會議，沙烏地阿拉伯於會後宣布，該國將自7月起每日額外減產100萬桶油，油價應聲走高。

德州中級原油周一上午在亞洲盤上漲4.6%到每桶75.06美元。高盛集團在內的大部分市場觀察者原先預期，有23個成員國的OPEC+會維持產量不變。

沙國減產以支撐油價的努力將使其犧牲更多市占。俄羅斯沒做出減產承諾，阿聯的2024年產量獲得較高的配額，至於OPEC+其他成員國，今年都不必再額外減產，他們誓言維持現有的減產目標。

沙烏地阿拉伯能源部長阿卜杜拉齊茲親王說，每日減產100萬桶將自7月開始但可能延長。他形容這是「給蛋糕上糖霜」，沙國將竭盡全力為油市帶來穩定。

此次削減將使沙國7月產量降至每日900萬桶，這是在4月宣布的自願減產50萬桶之外再加碼，當時的產量是每日1,050萬桶。

出席會議的瑞銀大宗商品分析師Giovanni Staunovo表示，這是沙烏地的「強力宣言」，因為「在未陷入全球衰退的情況下」，每日900萬桶對沙國來說是「非常低」的生產水準，「這是明確訊號，他們希望實現『市場穩定』」。沙國最大產能接近每日1,200萬桶。

根據國際貨幣基金組織的估計，利雅德需要每桶80美元的油價來平衡預算，並為王儲穆罕默德所推動要改變經濟的超大型計畫（Giga Projects）提供資金。

OPEC+的2024年全體產量目標調整到4,050萬桶，正式化並延長了4月宣布的自願減產行動。

儘管生產國三番兩次試圖縮緊供應，油價在過去10個月走跌。沙國和其他成員國4月意外宣布每日減產大約160萬桶，油價短暫回升到90美元，但中國疲弱的經濟數據令原油期貨價承壓逆轉，上周一度跌至每桶近70美元，5月在紐約累計下跌11%。

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