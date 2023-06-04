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可可豆殼變身生物炭 對抗氣候變遷有妙招

中央社／漢堡3日綜合外電報導

在德國港口城市漢堡的一家紅磚工廠，可可豆殼從一端進入後，會有一種具有對抗氣候變遷潛力的神奇黑色粉末從另一端出來。

法新社報導，這種物質稱為「生物炭」，是透過在無氧室內將可可豆殼加熱至攝氏600度製成。

這個過程鎖定溫室氣體，最終產品可用作肥料，或用作生產「綠色」混凝土的成分。

專家說，雖然生物炭行業仍處於起步階段，但這項技術提供一種從地球大氣中去除碳的新方法。

根據聯合國政府間氣候變遷問題小組（IPCC）數據，每年人類製造的400億公噸二氧化碳中，生物炭可能用來捕捉26億公噸。

但擴大其使用仍然是個挑戰。

Circular Carbon執行長史騰倫德（Peik Stenlund）在漢堡的生物炭工廠告訴法新社：「我們正在逆轉碳循環。」

這座工廠是歐洲最大工廠之一，從鄰近巧克力工廠的灰色管道網，收集用過的可可豆殼。

生物炭能鎖住殼中的二氧化碳。

20世紀研究亞馬遜盆地肥沃土壤的科學家重新發現生物炭之前，美洲原住民就會拿它來當肥料。

漢堡這間工廠籠罩在淡淡的巧克力味中，其最終產品倒入白色袋子，以顆粒形式出售給當地農民。

氣候變遷 原住民 亞馬遜

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