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IEA擬建立電動車礦物進口準則 降低對單一國家的依賴

編譯廖玉玲／綜合外電
電動車電池需要的鋰和鈷，集中在中國陸和智利等幾個國家，為確保供應穩定，國際能源署（IEA）傳出正制定相關準則。 （美聯社）
電動車電池需要的鋰和鈷，集中在中國陸和智利等幾個國家，為確保供應穩定，國際能源署（IEA）傳出正制定相關準則。 （美聯社）

日經新聞報導，國際能源署（IEA）今年底前將建立一套再生能源關鍵礦物的進口指引，目的是限制成員國對單一供應商過度依賴。

目前電動車電池需要的鋰和鈷，供應商集中在中國等幾個國家。為防範供應受擾，如果達到設定的門檻，IEA成員國就會尋求共同採購。

鋰、鎳和鈷是這套指引鎖定的目標，IEA將制定30個成員國整體採購的水準，還有成員國之間的供應最低占比。報導指出，IEA是應G7國家的要求而著手制定這些標準。

IEA是1970年代石油危機的產物，成員國逾半來自歐盟，再加上美國、日本、南韓、英國和澳洲。鋰礦大國智利正在申請加入，中國則是IEA的聯盟國。

以歐洲來看，目前79%的鋰源自智利，63%的鈷來自剛果，逾85%的稀土金屬從中國運來。2030年前要達到的目標是減少對單一國家的依賴，要降至消費量的65%以下，同時提高向會員國採購的比率，至少要達到10%。

IEA制定標準時，將參考這些數據。為降低對某特定國家的依賴，IEA也將考慮讓幾個成員國共同投資另一個資源豐富的國家，同時也會鼓勵各國創建供應鏈，以確保供應穩定。

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