選前地方大灑幣 南韓這座蚊子機場弄到航空公司破產

南韓江原道的襄陽機場被批評是選舉支票的產物。（路透）

江原航空5月25日結束「襄陽-濟洲航線 」，位於南韓 江原道的國際機場 襄陽機場便人去樓空，再度淪為「幽靈機場」。南韓學者指出，花3500億韓元（2.6億美元）興建的襄陽機場，是標準的選舉支票產物。

1996年國會大選前，南韓政府表示有必要興建國際機場，2002年蓋出一座占地248平方公尺，一年可起降4.3萬架國內與國際線航班的襄陽機場。當時江原．嶺東地區一年的搭機需求僅30萬人次，這座機場能容納300萬以上旅客。

機場開幕以後，每年跑道平均使用率1%，即使去年國內與國際線有2900架次起降，創最高紀錄，跑道使用率仍不到10%，顯然大而無當。政府必須維持機場運作，近10年累積損失1100億韓元（8420.9萬美元）。被批這些預算，應該用於改善使用率高的機場設施，而不是浪費在破產的蚊子機場。

2008年11月大韓航空以原油價格上漲為由，關閉金海-襄陽航線，襄陽機場自此有長達9個月沒有任何旅客。廉價航空江原航空以中國觀光客為目標，2019年在此開航，但受疫情影響，有2年3個月沒有飛任何國際航班。飛機租金費用像雪球般愈滾愈大，累積虧損逾400億韓元 ( 3062.1萬美元)，上月23日江原航空宣布申請公司重整。

航空業界研判，這次襄陽機場恐怕會斷炊很長一段時間，之後也會反覆成為幽靈機場。世宗大學經營學系教授黃庸植表示，這是每逢選舉必登場的「機場中毒」後遺症。

位於全羅南道的務安機場也是討好地方選民的產物。金大中政府時期，從國庫拿出3000億韓元投資興建，2007年機場開航，慢性虧損。去年務安機場損失200億韓元 ( 1531.1萬美元)，，近10年累積虧1300億韓元 ( 9952.2萬美元)，。2800公尺的滑行跑道使用率僅0.1%，曾有一張在跑道曬辣椒的照片曝光，被韓國人戲稱「辣椒機場」。

南韓約有10個虧損的地方機場，但政治人物推動地方新機場的熱情不減，正在計畫建瑞山機場。