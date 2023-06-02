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30天隨你搭 這家日本航空看準後疫情商機 推國內線「飛到飽」

編譯易起宇／綜合外電
日本星悅航空日前推出30天內「飛到飽」的促銷方案，盼吸引疫後工作型態改變而有需求的旅客。 （取材自維基百科）
日本星悅航空日前推出30天內「飛到飽」的促銷方案，盼吸引疫後工作型態改變而有需求的旅客。 （取材自維基百科）

日本一家航空公司看到了疫後工作型態改變所帶來的賺錢機會，推出了為期一個月的國內線「飛到飽」服務。

彭博資訊報導，日本星悅航空（Star Flyer）日前推出了「Star Pass」，鎖定想在東京羽田機場和鄰近福岡的北九州機場間無限度往返的通勤客，可在30天內盡情搭乘。26歲以下民眾的價格為4萬日圓（286美元），26歲以上價格則為15萬日圓（1071.9美元）。

該公司在4月14日宣布此一活動，有550人申請，並透過樂透抽籤系統發出90張飛到飽特惠票，但婉拒說明有多少人真的花錢購買飛到飽機票。

該公司推出這套通行證方案的最主要目的是為了提振疫後業績，由於政府在疫情感染高峰期間鼓勵民眾暫停商務和休閒旅行，日本的國內線航班幾乎戛然而止。這套方案也將能滿足偏好在家工作或數位游牧族的民眾需求。

不過，這套促銷方案究竟能為星悅的獲利帶來多少效用還不清楚。這家只經營五條國內航線的公司在疫情期間特別受到重創，截至3月為止的上一年度營業利益已連續三年虧損。

星悅航空去年股價大跌11%，全日空（ANA）和日本航空（JAL）則分別大漲16%和23%。該公司今年來股價則上漲約7%。

日本 疫情 機場

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