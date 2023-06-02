30天隨你搭 這家日本航空看準後疫情商機 推國內線「飛到飽」

日本星悅航空日前推出30天內「飛到飽」的促銷方案，盼吸引疫後工作型態改變而有需求的旅客。 （取材自維基百科）

日本 一家航空公司看到了疫後工作型態改變所帶來的賺錢機會，推出了為期一個月的國內線「飛到飽」服務。

彭博資訊報導，日本星悅航空（Star Flyer）日前推出了「Star Pass」，鎖定想在東京羽田機場 和鄰近福岡的北九州機場間無限度往返的通勤客，可在30天內盡情搭乘。26歲以下民眾的價格為4萬日圓（286美元），26歲以上價格則為15萬日圓（1071.9美元）。

該公司在4月14日宣布此一活動，有550人申請，並透過樂透抽籤系統發出90張飛到飽特惠票，但婉拒說明有多少人真的花錢購買飛到飽機票。

該公司推出這套通行證方案的最主要目的是為了提振疫後業績，由於政府在疫情 感染高峰期間鼓勵民眾暫停商務和休閒旅行，日本的國內線航班幾乎戛然而止。這套方案也將能滿足偏好在家工作或數位游牧族的民眾需求。

不過，這套促銷方案究竟能為星悅的獲利帶來多少效用還不清楚。這家只經營五條國內航線的公司在疫情期間特別受到重創，截至3月為止的上一年度營業利益已連續三年虧損。

星悅航空去年股價大跌11%，全日空（ANA）和日本航空（JAL）則分別大漲16%和23%。該公司今年來股價則上漲約7%。