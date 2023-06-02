日經：Sony攜手台積電 在熊本打造「半導體銀座」

Sony集團將在熊本縣大規模投資半導體事業。（美聯社）

Sony集團將在熊本縣大規模投資 半導體事業，已在合志市取得約27萬平方公尺的土地，興建圖像感測器工廠。Sony的現有工廠和東京威力科創九州工廠、全球半導體代工龍頭台積電 正在興間新工廠之間的距離很近。

日經新聞指出，這個聚落將形成日本頂尖的「半導體銀座」。

Sony半導體解決方案公司社長清水照士表示，「我們已決定取得新土地。我們將展望未來，做好準備，確保成長機會」。這塊土地目前是雜草叢生的休耕水田，但能近距離看到東京威力科創的九州工廠、以及興建台積電新工廠的吊車。

報導指出，合志市和菊陽町交界處的半導體科技園區周邊，是日本半導體產業的主要聚落，象徵著九州矽島的復興。Sony計劃取得的土地面積幾乎與現有的熊本工廠和長崎工廠相當，投資金額可能達到數千億日圓。

蘋果 執行長庫克去年12月造訪問Sony位於菊陽町的工廠。Sony據稱也成為首家支持蘋果推動供應鏈全面碳中和的日本企業。在熊本，蘋果和Sony的合作更加緊密。

熊本縣出身的Sony集團會長吉田憲一郎今年1月在美國受訪時表示，「熊本擁有乾淨豐富的地下水，這對半導體而言至關重要，九州也易於取得可再生能源」，

在台積電決定在熊本設廠的約一年半後，相關產業已進一步深化累積，九州矽島正重現活力，持有台積電工廠營運合資公司JASM股權的Sony，這回大規模追加投資，將加強振興矽島。