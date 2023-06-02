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歐洲央行：通膨未觸頂 繼續升息

編譯陳律安／綜合報導

歐元區上月核心通膨降溫的速度比預期快，但仍不足以讓歐洲央行（ECB）暫停升息。總裁拉加德表示，沒有「明顯證據」證實核心通膨已觸頂，因此將繼續升息。專家也預估，ECB在接下來的兩次會議上將繼續緊縮。

歐盟統計局1日公布，歐元區扣除糧食和能源的核心消費者物價指數（CPI），5月年增率為5.3%，比4月的5.6%縮減，也低於市場預期的5.5%，主因是德國補貼大眾運輸，提供民眾49歐元的月票，抑制歐元區的運輸價格增幅。5月整體CPI更降至6.1%，寫俄烏戰爭爆發至今一年多低點，主因能源價格下跌。

然而，核心通膨的壓力仍根深柢固，促使ECB官員打算在6月中召開政策會議時，延長史無前例的升息行動，不顧德國近期已陷入衰退，以及金融市場正面臨威脅等疑慮。

拉加德在最新通膨數據公布後表示：「沒有清楚的證據顯示基礎通膨已觸頂，我們已表明必須繼續升息，把利率提高至具足夠約束力的水準。」

彭博歐元區經濟學家考森斯也同聲表示，委員會要降低對通膨的戒心仍言之過早，預期在基期效應和數據失真的影響下，核心通膨在夏季將再度升高，促使ECB在接下來持續升息。

即便德國已投入巨資，以減輕俄烏戰爭爆發後能源價格飆漲的衝擊，但這個歐洲最大經濟體仍陷入新冠疫情爆發以來首次衰退，反映其脆弱性。ECB本周也示警，更緊縮的政策可能使金融市場面臨負面震撼，考驗家庭、企業、政府及不動產產業的韌性。

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