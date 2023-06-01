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IKEA併購供應鏈軟體服務商 加速電商布局

編譯劉忠勇／綜合外電
去年，Ingka有四分之一的銷售額來自線上。（路透）
去年，Ingka有四分之一的銷售額來自線上。（路透）

宜家家居（IKEA）宣布收購美國供應鏈軟體服務商Made4net，希望加速壯大電子商務業務的布局。

IKEA母公司Ingka集團周三表示，將收購這家位於紐澤西的公司100％的股權，金額未公開，以強化服務線上購物者的能力。

Ingka數位長 Wim Blaauw說，「我們了解到需要為未來做好準備」，隨著網路訂單持續高速成長，需要投資「最先進的技術」，以確保數位消費者的客戶體驗不斷提升。

IKEA近年來在網上銷售的比率越來越高，新冠肺炎疫情加速轉向電子商務的趨勢。去年，Ingka有四分之一的銷售額來自線上，而在疫情之前，這比率僅為7％。

Ingka表示，收購Made4net將使Ingka的員工能夠又快且精確地查找並發送商品，目前員工往往從IKEA商店和個別倉庫來完成接單。

Made4net成立於2005年，擁有約200名員工。該公司執行長Duff Davidson表示，將繼續以獨立公司營運，並繼續服務原客戶和新客戶，也為Ingka提供支援。他也表示，Made4net的倉儲管理和供應鏈軟體可讓Ingka能夠提升客戶體驗。

這是Ingka第三度100%收購，前兩次也是收購美國公司。2017年，Ingka收購人才招聘平台TaskRabbit，然後2020年收購了3D視覺化公司Geomagical Labs。

IKEA也正準備擴大在美國布局。Ingka最近表示，將在未來三年投資22億美元，增闢17家門市。

疫情 投資 供應鏈

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