越南5月出口連四月下滑 全年貿易前景仍不樂觀

今年1至5月，越南出口額下降11.6%，其中最大宗出口 智慧手機出口衰減16%。（路透）

越南 5月出口衰退5.9%，已連續四個月萎縮，反映全球需求萎靡正殃及製造業主導的經濟體。

越南國家統計局公布的出口數據，較彭博調查分析師意見原估的10.3%緩和，不過5月進口萎縮18.4%則比預期還差。今年1至5月，越南出口額下降11.6%，其中最大宗出口 智慧手機出口衰減16%。另外，1至5月的工業生產較去年同期下降2%。

其他數據顯示，5月整體通膨年增率為2.43%，是14個月來最低水準。扣除食品、燃料、醫療保健和教育服務成本的核心通膨率為4.54%。

由於全球貿易下滑，新加坡 和台灣製造業重鎮在內仰賴出口經濟體無不深受影響，與此同時，中國大陸解除防疫措施也未達到重啟經濟的預期效益。

不過，通膨放緩倒讓越南央行 多了藉降息來以支持營建業在內行業和刺激景氣的空間。越南央行今年已三度調降政策利率。

越南計畫投資部陳國芳指出，越南經濟在今年仍將面臨貿易方面壓力。他上周末在一場網話談話中說，由於美國、歐盟和日本在內貿易夥伴經濟走緩，需求下滑，越南第1季加工和製造業顯著衰減。

越南官方預測今年國內生產毛額（GDP）成長率為6.5%，不如去年的8.02%。不過，牛津經濟研究院（Oxford Economics）周一將越南今年GDP成長預測從4.2％下修為3.0％。他們發布報告說：「我們認為，全球經濟成長放緩，連同中國經濟復甦不振，代表越南出口前景仍然不樂觀，這為GDP回復成長投下陰影。」