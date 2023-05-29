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債限協議天下太平？還有國會這難關要過

越南5月出口連四月下滑 全年貿易前景仍不樂觀

編譯劉忠勇／綜合外電
今年1至5月，越南出口額下降11.6%，其中最大宗出口 智慧手機出口衰減16%。（路透）
今年1至5月，越南出口額下降11.6%，其中最大宗出口 智慧手機出口衰減16%。（路透）

越南5月出口衰退5.9%，已連續四個月萎縮，反映全球需求萎靡正殃及製造業主導的經濟體。

越南國家統計局公布的出口數據，較彭博調查分析師意見原估的10.3%緩和，不過5月進口萎縮18.4%則比預期還差。今年1至5月，越南出口額下降11.6%，其中最大宗出口 智慧手機出口衰減16%。另外，1至5月的工業生產較去年同期下降2%。

其他數據顯示，5月整體通膨年增率為2.43%，是14個月來最低水準。扣除食品、燃料、醫療保健和教育服務成本的核心通膨率為4.54%。

由於全球貿易下滑，新加坡和台灣製造業重鎮在內仰賴出口經濟體無不深受影響，與此同時，中國大陸解除防疫措施也未達到重啟經濟的預期效益。

不過，通膨放緩倒讓越南央行多了藉降息來以支持營建業在內行業和刺激景氣的空間。越南央行今年已三度調降政策利率。

越南計畫投資部陳國芳指出，越南經濟在今年仍將面臨貿易方面壓力。他上周末在一場網話談話中說，由於美國、歐盟和日本在內貿易夥伴經濟走緩，需求下滑，越南第1季加工和製造業顯著衰減。

越南官方預測今年國內生產毛額（GDP）成長率為6.5%，不如去年的8.02%。不過，牛津經濟研究院（Oxford Economics）周一將越南今年GDP成長預測從4.2％下修為3.0％。他們發布報告說：「我們認為，全球經濟成長放緩，連同中國經濟復甦不振，代表越南出口前景仍然不樂觀，這為GDP回復成長投下陰影。」

越南 央行 新加坡

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