效仿台積電 三星打造晶片聚落

日經新聞報導，三星 電子計畫未來20年投資 300兆韓元（2300億美元），藉由效仿台積電模式，在南韓 首爾附近打造新的半導體製造聚落，已吸引全球半導體設備業者競相在當地擴廠。

美國應用材料（Applied Materials）、荷蘭艾司摩爾（ASML）等半導體設備大廠的主管，都已拜會首爾周邊京畿道政府辦公室，討論投資計畫、基礎建設發展及租稅優惠。

南韓政府3月宣布全國高科技發展倡議，包含三星電子計畫在2042年前，於首爾南方的龍仁市投資300兆韓元，設立多座半導體工廠。當局正討論提供稅務優惠等誘因，以幫助吸引供應商集中到這些工廠附近。

三星電子和SK海力士都在京畿道擁有大型工廠，穩定投入資本支出。許多南韓大型半導體工廠已坐落在方圓約30公里的範圍，三星打算興建的新廠可望進一步集中當地半導體供應鏈。

應材打算成立新的研發中心，將在今年底決定地點，龍仁市為首選，這座中心將在未來數年內開始運作。艾司摩爾正投資2,400億韓元，在京畿道華城市設立組裝設施和訓練中心，訓練三星電子和SK海力士等客戶的工程師，除了建立設備維修能力，也將提供複雜的營運訣竅，這座設施明年開始營運。

日本企業在京畿道也很活躍。東京威力科創打算在華城市技術研發基地，增設一間無塵室，而這座基地就在三星電子半導體部門研發設施附近。晶片設備供應商Ulvac也計劃明年在南韓設立首座開發設施。國際電氣和日立先端科技也正在改善南韓的技術支援系統。

對半導體供應商來說，藉由建立設施縮短自身與客戶之間的距離，有助減少交貨時間，因為更能夠試誤，有望提高開發效率。台積電已集中供應鏈一段時間，世界各地半導體供應商都到台積電的新竹總部附近設廠，共同開發先進晶片。