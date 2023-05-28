義大利藍色經濟持續增長 產值達1427億歐元

義大利藍色經濟（又稱海洋經濟）持續增長，2021年產值已達1427億歐元，圖為斯佩爾隆加（Sperlonga），是義大利拉提納省（Latina）的一個海邊小鎮，有美麗的觀光景色。（中央社）

據ANSA報導，義大利 藍色經濟（又稱海洋經濟）持續增長，2021年產值已達1427億歐元（約1530億美元）。總理梅洛尼 承諾政府會對海洋經濟的相關供應鏈 進行更多的投資，致力恢復義國海洋經濟的中心地位。

根據世界自然基金會（WWF）對「藍色經濟」（Blue Economy）的定義，海洋所提供的商品和服務，從漁業到旅遊業和海岸保護都是藍色經濟的範圍。藍色經濟每年的產值至少價值2.5億美元，這使海洋成為世界第七大經濟體，海洋可謂是經濟發展的引擎，具有巨大的經濟價值。

「安莎通訊社」（ANSA）27日報導，根據義大利「國家海洋經濟觀察站」（OsserMare）「第11期國家海洋經濟報告」數據顯示，藍色經濟在義國持續增長，2021 年它創造了524億歐元的附加價值，如果考慮到藍色經濟整個直接和間接的供應鏈，則高達1,427億歐元。2021年義大利與藍色經濟有關的行業約有22.8萬家公司，僱用了近91.4萬人。

本月25至27日義大利加艾塔（Gaeta）展開為期3天的「第二屆全國海藍經濟峰會論壇」，相關政治代表、協會、專家學者與會出席共商義國新的海洋戰略願景，為海洋計劃提出建言。海洋經濟供應鏈相關產業（如航運、物流、遊艇、旅遊、商業港口、漁業、水產養殖、環境、能源）代表也共同參與此次論壇，以期合作創建永續的藍色經濟。