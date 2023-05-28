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日本鼓勵企業赴北海道九州設資料中心 祭半額補助

中央社／東京28日綜合外電報導

日本經濟新聞今天報導，由於日本北海道及九州地方電力供應充足，日本政府經濟產業省針對在這兩地設置資料中心（Data center）的企業，將給予設置費用半額補助。

報導指出，日本政府指定地方給予補助金的做法相當罕見。日本企業資料中心目前高達8成集中在都會區，日本政府希望透過補助鼓勵企業前往電力供應充足地方新設資料中心，藉此分散風險。

北海道與九州地方擁有許多利用太陽能及風力的可再生能源發電設施。美國亞馬遜（Amazon）及谷歌（Google）等資訊科技大廠，都很重視在自家資料中心內活用可再生能源，經濟產業省認為北海道及九州地方會有建設需求。

這項補助方案將加入近期將修正的日本「半導體及數位產業戰略」內，財源來自編列於2023年度預算中的455億日圓（約3.2億美元），目前預計在2023年度內招募業者並選出補助對象。

資料中心用來存放處理及保管巨量資訊的伺服器，在資訊流通方面不可或缺；但資料中心耗電量大，2018年時占日本整體電力消費的1%。

擁有許多太陽能發電設施的九州地方，為了避免電力過剩，一直以來都要採取限制發電的控制措施，經濟產業省有意透過補助來有效利用過剩能源。

北海道正進行連接歐洲的海底電纜計畫，九州地方則已有連接韓國等的電纜，如果這兩地可以成為資料中心聚集地的話，就有可能進一步成為亞洲資料流通核心。目前受到美中對立影響，已有企業暫不使用香港資料中心。

在生成式人工智慧（AI）及5G通訊規格普及下，資料流通量也將增加。聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）表示，從2020年起到2026年止，全球每月資料流通量將成長3.4倍。

不僅日本在推動分散資料中心，美歐也增加在可使用可再生能源的郊外設置資料中心，中國同樣開始致力在西邊的農村地等處設置資料中心。

日本 預算 亞馬遜

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