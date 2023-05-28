小摩估科技業今年AI營收占比 輝達居於領先地位

小摩估算，輝達今年將有50%~60%營收來自AI。（路透）

美國晶片大廠輝達（Nvidia）本季財測超亮眼，促使分析師趕忙重新評估人工智慧（AI ）對各家企業營收 的助益，摩根大通（小摩）的分析顯示，英業達（Inventec）、廣達（Quanta）、鴻海集團旗下的富士康工業互聯網（FII）等業者今年可望有5%~10%營收來自AI，台積電 則是2%~3%。

MarketWatch報導，小摩以哈里哈蘭（Gokul Hariharan）為首的分析師團隊在估算今年AI營收占比後，指出輝達將以50%~60%居於領先地位，博通（Broadcom）將介於10%~13%，邁威爾（Marvell）和美光（Micron）則各為10%。

報告指出，多數亞洲科技業者直接受惠於AI的程度都不高，但投資人將開始評估這個潛力。

在台灣企業中，緯穎（Wiwynn）今年的AI營收貢獻比率將為高個位數到10%，致茂電子（Chroma）可望有7%~8%，英業達、廣達、鴻海集團旗下FII都將各自為5%~10%，技嘉科技（GIGABYTE）為中到高個位數百分比，日月光（ASE）是3%~5%。

台積電（TSMC）與緯創（Wistron）分別是2%~3%，欣興電子（Unimicron）和建準電機工（Sunonwealth）各為1%~2%，信驊科技（Aspeed）是1%，台達電子（Delta）則是「有限」。

其他公司部分，根據報告，蘇州旭創科技（Zhongli Innolight）今年來自AI的營收占比預估將為10%以下，愛德萬測試（Adventest） 將介於5%~15%，中國浪潮集團（Inspur）與日本Hoya集團將各為5%~10%。SK海力士（SK Hynix）是中到高個位數百分比，東京威力科創為1%，三星電機（SEMCO） 不到1%。

小摩也估算，超微（AMD）和英特爾（Intel）、荷蘭ASM國際、英飛凌（Infineon）、意法半導體（STMicron）等企業今年的AI營收占比將為「有限」。