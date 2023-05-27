葡萄牙網路安全機構示警 朝5G禁用中國設備邁進

葡萄牙網路安全委員會（CSSC）發布決議，將讓政府更有可能正式禁止電信營運商在高速5G 行動網路與4G平台上使用中國設備。

路透報導，葡萄牙網路安全委員會是總理的諮詢機構，這份日期標註為5月23日的決議文件，將對中國科技巨擘華為 公司進軍葡萄牙5G（第5代行動通訊技術）市場與可能續約的努力造成另一次打擊。

根據去年8月通過的法律，葡萄牙政府可以決定「排除、限制使用或停用（電信公司的）設備或服務」，並制定營運商須遵守的條件與最後期限。

葡萄牙的主要電信營運商Altice、NOS與伏德風（Vodafone）已表示，由於歐洲與美國擔憂中國參與關鍵基礎建設可能危及安全，他們不會在5G核心網路中使用華為設備。中國政府與華為則否認這類說法。

葡萄牙現有的5G網路並非獨立運作，大致上仍根基於4G技術與設備。

葡萄牙網路安全委員會警告，總部設在「政府會針對在第3國活動進行控制、干預或施壓的國家」的供應商或營運商，對安全構成「很高風險」，但沒有點名中國或任何中國供應商。

這份意見是根據一項尚未公開的報告，報告內容評估了涉及5G技術的公共電子通訊網路設備安全性。

委員會也提及，如果供應商總部所在的國家沒有與葡萄牙或歐洲聯盟達成資料保護、網路安全或智慧財產保護協議，或者不是歐盟、北大西洋公約組織 （NATO）或經濟合作暨發展組織（OECD）成員國，也構成安全風險。

華為在聲明中表示，公司「事先不知情，也未就此事被諮詢過」，公司仍在蒐集用於評估的資訊，希望能持續服務葡萄牙客戶。