全球太陽能投資 每日逾10億

國際能源總署（IEA）在最新世界能源投資 年報中指出，預估今年全球平均每天太陽能電力投資額超過10億美元，全年總額將首度超過石油 上游產業的預估新投資額，凸顯出再生能源投資繁榮與化石燃料產業停滯之間的落差持續擴大。

不過目前化石燃料投資額仍然過高，對2050年排碳淨零目標是一大阻礙。

近年來全球潔淨能源支出快速超越化石燃料支出。IEA在25日公布的報告中預估，今年全球能源供給總投資額為2.8兆美元，高於去年的2.6兆美元，其中清潔能源投資額占1.7兆美元，包括再生能源、電動車及電力貯存等科技領域；潔淨能源／化石燃料的投資比率為1.7比1，而在五年前則是1比1。

潔淨能源投資激增不僅是因為美、歐及中國大陸政府的行動計畫提供支持，也得力於再生能源成本持續下降，以及化石燃料價格上漲。另一方面，儘管油、氣生產業者獲利創新高，但業者考慮到油、氣需求正逼近頂峰，因而不願擴大投資。

新冠疫情 之前，全球清潔能源與化石燃料的投資額一直呈現拉鋸，但之後差距開始擴大。過去三年來化石燃料投資額雖小幅增加，但仍低於疫情之前水準。

IEA署長畢羅表示，「全球潔淨能源新經濟體系正在浮現；潔淨能源投資在短期內大幅增加，我認為這是一項劇烈轉變」。

不過畢羅強調，目前化石燃料的投資額仍然過高。以2050年達成全球排放淨零目標為計算基準，則目前化石燃料的投資額仍比需要的金額超出一倍多，其中燃煤業的投資額更是2030年所需金額的六倍。

其他專家指出，太陽能已成為能源界的超級強者，是推動經濟體系快速去碳化的最主要工具，尤其是太陽能電力運用在電動車上，以取代石油。不過全世界還有許多陽光最充足地區的投資偏低，必須予以重視。