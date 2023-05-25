滙豐銀行考慮撤出十多國 重押亞洲

匯豐銀行（HSBC）考慮撤出又小又難賺錢的市場。 （路透）

路透報導，滙豐銀行（HSBC）財務長艾荷德里（Georges Elhedery）接受訪問時表示，滙豐正在檢討全球布局，考慮最多會撤出12個國家的市場，相當於目前滙豐有營運據點國家數量的五分之一。離開這些相對小的市場後，匯豐將更聚焦在亞洲地區的擴張。

滙豐是在中國股東平安保險 施壓，要求滙豐應該以亞洲市場成長為優先之後，對全球分行進行檢討。亞洲地區現在貢獻78%的滙豐獲利。

艾荷德里說，滙豐選擇退出的國家，有些是業務進展比較緩慢，他們全都沒有大到會牽動公司整體營業概況的改變。他拒絕透露哪幾個市場被檢討，也未說明撤離時間表。

路透指出，滙豐要將重心移到亞洲，已促使該行在最近兩年宣布賣掉一些事業，包括全部出售或部分出售在法國、希臘、俄羅斯和加拿大的業務。現在再提及要砍掉十多個據點，雖然規模相對小，卻明顯展現滙豐承受壓力，因而縮減在全球範圍的在地銀行業務，來提升獲利、安撫股東。

路透說，滙豐揭露的資料當中，沒有將個別國家的營運表現細分列出，所以外界要去分辨表現欠佳的市場有其困難。但可推測，在歐洲與拉丁美洲的事業會被仔細檢討。滙豐在歐洲的營運，去年呈現淨損；而拉丁美洲對集團的獲利貢獻低於5%。

墨西哥 則確定沒在裁撤的名單內。艾荷德里說，雖然投資人和分析師對墨西哥市場前景多有辯論，「對我們而言，墨西哥表現非常好」。他提到美墨加自由貿易協定，以及「中國加一」的商業策略，支持了墨國市場的成長。

滙豐今年來股價上漲16.5%。利率調高使得滙豐收入增加，該行也開始再度執行庫藏股計畫，恢復在新冠疫情 期間受限的配息行動。

滙豐為增加收益，力推財富管理服務，尤其是針對中國與香港市場。艾荷德里表示，未來兩年，中國保險部門將增聘大約2,000位私人財富經理來深耕市場。