我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

用OMNY沒折扣 持捷運卡月票一年可省近200元

商家怨被偷成日常…紐約市警總局長訪法拉盛 探討改善治安

滙豐銀行考慮撤出十多國 重押亞洲

編譯黃淑玲／綜合外電
匯豐銀行（HSBC）考慮撤出又小又難賺錢的市場。 （路透）
匯豐銀行（HSBC）考慮撤出又小又難賺錢的市場。 （路透）

路透報導，滙豐銀行（HSBC）財務長艾荷德里（Georges Elhedery）接受訪問時表示，滙豐正在檢討全球布局，考慮最多會撤出12個國家的市場，相當於目前滙豐有營運據點國家數量的五分之一。離開這些相對小的市場後，匯豐將更聚焦在亞洲地區的擴張。

滙豐是在中國股東平安保險施壓，要求滙豐應該以亞洲市場成長為優先之後，對全球分行進行檢討。亞洲地區現在貢獻78%的滙豐獲利。

艾荷德里說，滙豐選擇退出的國家，有些是業務進展比較緩慢，他們全都沒有大到會牽動公司整體營業概況的改變。他拒絕透露哪幾個市場被檢討，也未說明撤離時間表。

路透指出，滙豐要將重心移到亞洲，已促使該行在最近兩年宣布賣掉一些事業，包括全部出售或部分出售在法國、希臘、俄羅斯和加拿大的業務。現在再提及要砍掉十多個據點，雖然規模相對小，卻明顯展現滙豐承受壓力，因而縮減在全球範圍的在地銀行業務，來提升獲利、安撫股東。

路透說，滙豐揭露的資料當中，沒有將個別國家的營運表現細分列出，所以外界要去分辨表現欠佳的市場有其困難。但可推測，在歐洲與拉丁美洲的事業會被仔細檢討。滙豐在歐洲的營運，去年呈現淨損；而拉丁美洲對集團的獲利貢獻低於5%。

墨西哥則確定沒在裁撤的名單內。艾荷德里說，雖然投資人和分析師對墨西哥市場前景多有辯論，「對我們而言，墨西哥表現非常好」。他提到美墨加自由貿易協定，以及「中國加一」的商業策略，支持了墨國市場的成長。

滙豐今年來股價上漲16.5%。利率調高使得滙豐收入增加，該行也開始再度執行庫藏股計畫，恢復在新冠疫情期間受限的配息行動。

滙豐為增加收益，力推財富管理服務，尤其是針對中國與香港市場。艾荷德里表示，未來兩年，中國保險部門將增聘大約2,000位私人財富經理來深耕市場。

墨西哥 保險 疫情

上一則

英特爾宣布將利用Aurora超級電腦 為科學和社會開發生成式AI模型

延伸閱讀

關係解凍？美中商務部長今華府會 氣球事件後首次部長會晤

關係解凍？美中商務部長今華府會 氣球事件後首次部長會晤
赴墨西哥動手術 5人遭感染1病逝 CDC呼籲別去

赴墨西哥動手術 5人遭感染1病逝 CDC呼籲別去
路透：中國駭客攻擊肯亞政府部門 為獲取還款資訊

路透：中國駭客攻擊肯亞政府部門 為獲取還款資訊
俄極音速飛彈科學家涉叛國被捕 傳遭控對中國洩密

俄極音速飛彈科學家涉叛國被捕 傳遭控對中國洩密

熱門新聞

連鎖零售大廠最近紛紛退出全美大城市，圖為今年擬關閉15個據點的諾斯崇。（路透資料照片）

連鎖零售商 退出全美大城市

2023-05-21 02:00
暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特．清崎認為，美國經濟將會猛撞著陸。圖為美國聯準會（Fed）大樓。路透

美經濟將「猛撞著陸」富爸爸窮爸爸作者建議投資這三樣

2023-05-19 15:26
Fed接下來可能繼續升息，也可能大幅降息。（美聯社）

美商銀：Fed下一步可能非常極端

2023-05-20 02:00
路易威登集團（LVMH）執行長阿諾特。(路透)

LV股價崩 全球首富阿諾特單日財富蒸發112億元

2023-05-23 23:09
微信發布刷掌支付 伸手即可進出地鐵站。（網路照片）

微信發布刷掌支付 伸手即可進出地鐵站

2023-05-21 10:19
美國國會若未能在6月1日「大限日」前提高聯邦政府債務上限，導致美國延遲履行債務、引發債務違約危機，從美國股市、債市到全球經濟都將陷入動盪。（美聯社）

美債限大限日迫近 理財顧問建議投資人聚焦「3P」自保

2023-05-24 08:56

超人氣

更多 >
美退休族平均月花4345元 「這4項」是主要開銷

美退休族平均月花4345元 「這4項」是主要開銷
有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控

有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控
債務違約誰將首當其衝？專家：社安金、退休軍俸領取者

債務違約誰將首當其衝？專家：社安金、退休軍俸領取者
19歲女兒住家裡 父母收租金 網友嘩然

19歲女兒住家裡 父母收租金 網友嘩然
網紅直播中遭大刀狂砍 錄下手掌被砍飛驚悚畫面

網紅直播中遭大刀狂砍 錄下手掌被砍飛驚悚畫面