安謀縮減理論型研究 要在IPO前更吸引投資人

安謀（ARM）在IPO前，將研究資源重點配置到更具商業潛力產品。（路透）

晶片 設計大廠安謀（Arm）預定今年內首次公開發行股票（IPO），在那之前，限縮了較較偏向理論、創意的所謂「藍天」類型研究，將資源轉往更能夠商業化的產品研究。

英國金融時報（FT）報導，安謀執行長哈斯（Rene Haas）執行邁向IPO戰略的一環，是在去年就開始拆解Arm Research研究部門，裁員 15%，當時對外說法是砍掉的多是總務、行政和非工程類人員。

知情人士指出，安謀共同創辦人畢格斯（John Biggs）原本主導Arm Research裡一些部門與大學的合作，研究未來的晶片應用，現在已轉為兼職。現在畢格斯加入安謀投資 的一家英國晶片公司Pragmatic半導體。他沒有立即回應金融時報的採訪請求。

多位去年離開安謀的員工對金融時報說，關閉原先僱用約150人的Arm Research，代表安謀減少對於產業未來推論式的研究，改將焦點放在有商業潛力的產品開發之上。批評者認為，這樣太過短視。

不過與安謀關係密切的人士表示，逾半數原在Arm Research工作的研究人員，改由到安謀其他部門再任用，「藍天」類研究仍在進行中，只是更加與公司未來的走向連結。他強調，安謀在多個領域都看向十年後的未來。

擁有安謀的日本軟體銀行（SoftBank）寄望今年推動安謀在美國紐約上市後，能籌集到數十億美元資金，扭轉軟銀整體投資的大虧局面。軟銀截至今年3月的上個會計年度，年度投資虧損創下5.3兆日圓（390億美元）的最差紀錄。