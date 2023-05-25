鎖定上百國 Netflix掃寄生帳戶

串流巨擘Netflix 宣布，將對美國在內100多個全球市場的「寄生帳戶」進行掃蕩。在市場出現飽和跡象之際，該公司正在尋找新的獲利方式，包括限制帳號借用和推出新的支援廣告訂閱方案。

Netflix 23日表示，正在寄送有關帳戶共用政策的電子郵件給包括美國、台灣、英國、法國、德國、澳洲、新加坡 、墨西哥和巴西等103個國家和地區的用戶。

郵件內容指出，每個帳戶僅提供同住者使用。付費用戶可透過多付一筆費用，將一名非同住者加入共用帳戶者的名單。在美國這筆費用為每月7.99美元。

Netflix原本計畫今年第1季就推出這套「付費共用」方案，但鑑於測試新政策時湧現退訂潮，決定將執行計畫延後到夏季。該公司上季全球總帳戶數達到2億3250萬個，淨增175萬訂戶，不及市場預期的300萬名。Netflix資料顯示，全球有多達1億個家庭未付費「寄生」使用其服務，美加就占約3000萬個。

雖然這項功能受到許多消費者抨擊，但Netflix已向投資人保證，儘管初期會出現部分退訂潮，但掃蕩寄生帳戶將有益於公司的長期成長和財務體質。

Netflix共同執行長彼得斯（Greg Peters）4月在財報法說會上表示，在第一波測試市場進行帳戶共用掃蕩的結果，比較像是訂戶對價格調漲所做出的反應。

他說：「我們起初看到訂戶反應是退訂，但之後會員人數和營收 都增加，因為原本借用帳號的人開始註冊自己的帳戶，現有會員也為想分享的人購買分享帳戶資格。」「這強烈證明了這套方法可以用在有著不同市場特色的許多不同國家，包括我們的最大收入來源國。」

除了掃蕩帳戶共用外，Netflix也正進行另一項重大戰略變革：該公司去年底推出新的6.99美元支援廣告訂閱方案，價格雖比基本標準方案便宜，但用戶須觀看廣告。這套方案帶給Netflix的收入甚至會高於基本標準方案，因為Netflix可同時從用戶月費和廣告收益獲利。