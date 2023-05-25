末日博士：美中冷戰愈冷

「末日博士」羅比尼警告，七大工業國（G7）日本峰會過後，美中關係不僅不太可能解凍，美中冷戰甚至可能更加惡化。（路透）

有「末日博士」之稱的紐約大學史登學院經濟學教授羅比尼（Nouriel Roubini）警告，七大工業國（G7 ）日本峰會過後，美中關係不僅不太可能解凍，美中冷戰甚至可能更加惡化。

這位Roubini Micro Associates公司董事長過去預言經濟災難的紀錄一長串，他24日在多哈「卡達經濟論壇」場邊接受彭博電視台訪問時就警告：「美中之間的冷戰將愈來愈冷。」

羅比尼表示，美中對峙僵持不下，「這些地緣政治終究會對市場造成一些影響」，例如導致經濟成長減速、大宗商品價格上漲，並在金融市場激起漣漪效應。

本月稍早在日本廣島舉行的G7峰會上，與會各國領袖討論如何聯手對付中國大陸，會後同意努力促成「有建設性的穩定」關係，同時繼續努力降低關鍵供應鏈對北京的倚賴。

羅比尼24日說：「美中之間的關係不可能解凍。中國方面對這次G7峰會的反應是，歐、美、日等國群起對抗中國。」他指出，「地緣政治壓抑」是此刻金融市場面臨的最大風險之一，除美中交惡外，俄羅斯侵略烏克蘭和伊朗與以色列緊張情勢也可能升高。

根據彭博資訊報導，歐美高層官員月底將在瑞典盧勒（Lulea）開會，商討協調對外投資 的審查辦法，處理在中國大陸等國家投資敏感技術可能產生的風險，計劃共同針對成熟晶片等領域的「非市場政策和行為」， 探索因應措施。

報導引述聲明草案指出，歐盟 、美國與志同道合的國家，計劃針對成熟晶片等領域的「非市場政策和行為」，「探索合作措施，因應那些政策及其扭曲的影響」。「非市場政策和行為」向來是用來形容中國的措辭，顯然這次行動是衝著中國而來。

雙方已承諾將推進對人工智慧（AI）與量子運算等新興科技的合作，同時避免半導體補貼競賽，在這方面，歐盟與美國已完成透明機制，共享政府支持晶片業的資訊，並建立半導體供應鏈中斷的共同預警系統。

根據聲明草案，「增加在歐洲的半導體投資，支撐了美國供應鏈的韌性；反之亦然」。這項聲明的草案內容仍可能修改，下周採用前仍獲得與會國家的批准。

歐盟一直在努力強化對中戰略。歐盟執委員主席范德賴恩最近提出了降低中國風險、但不脫鉤的願景，代表歐洲正在微調對中國的方針，更靠近華府的鷹派立場。之後，美國和G7等也開始採用相同措辭。俄羅斯入侵烏克蘭後，經濟安全已經成為G7國家的更優先事項。官員正在討論如何加強協調投資審查和出口管制等工具，同時探求可用的新政策選項，以應對某些國家帶來的國家安全風險。