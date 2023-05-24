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不准用GPT？OpenAI改規定 多家日企內部AI系統被迫改名

編譯易起宇／綜合外電
ChatGPT開發商OpenAI修改規章，多家日企開發的內部聊天系統被迫不能在名稱中使用「GPT」三個字。 （路透）
ChatGPT開發商OpenAI修改規章，多家日企開發的內部聊天系統被迫不能在名稱中使用「GPT」三個字。 （路透）

由於開發商OpenAI更改使用規章，多家日本公司基於聊天機器人ChatGPT開發的內部聊天系統，已被迫改名。

讀賣新聞報導，根據OpenAI於4月24日發布的新規定，若要推出AI聊天相關服務，不得在產品名稱中使用「GPT」三個字。

舉例來說，巧連智母公司倍樂生（Benesse）在4月14日啟用了名為「Benesse GPT」的服務，這套服務是提供給其旗下公司約15,000名員工使用的一套內部AI聊天系統，使用的是OpenAI大股東微軟的系統。但該服務已在5月初改名為「Benesse Chat」。

倍樂生負責人表示：「在收到新規定後，我們為此討論了一番，並決定改名。」

Panasonic子公司Panasonic Connect也在4月下旬進行了類似的動作，將一套類似的內部服務從ConnectGPT改名為ConnectAI。

一名有使用這些服務的公司相關人士表示：「（服務）導入ChatGPT的廣泛程度比（OpenAI）預期的還要廣大，而且競爭服務也已陸續出現。（OpenAI）設立規章的目的可能是為了保護品牌價值。」

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