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歐盟和美國下周協調管制投資 劍指北京

編譯黃淑玲／綜合外電
歐盟與美國將協調管控對中國的技術投資。（路透）
歐盟與美國將協調管控對中國的技術投資。（路透）

歐盟和美國正在討論密切合作，處理在中國等國家投資敏感技術可能產生的風險，正開發新工具以因應敵意漸高的經濟環境。

彭博資訊報導，歐美高層官員30~31日將在瑞典盧勒（Lulea）開會，會議的聲明草案指出，歐盟和美國將尋求協調對外投資的審查辦法，「防止我們公司的資本、專業和知識被以威脅我們國安的方式，用於支持戰略對手的技術進步」。

聲明草案指出，歐盟、美國與志同道合的國家計劃針對成熟晶片等領域的「非市場政策和行為」（常被用來描述中國的措辭）， 「探索合作措施，因應那些政策及其扭曲的影響」。

雙方已承諾將推進對人工智慧（AI）與量子運算等新興科技的協同合作，同時避免半導體補貼競賽，在這方面，歐盟與美國已完成透明機制，共享政府支持晶片業的資訊，並建立半導體供應鏈中斷的共同預警系統。

歐盟、美國也表示致力避免在政府補助晶片業方面競賽，聲明草案指出，「增加在歐洲的半導體投資，支撐了美國供應鏈的韌性。反之亦然」。這項聲明的草案內容仍可能修改，下周採用前仍獲得與會國家的批准。

歐盟和美國的高層官員希望這場貿易和技術委員會會議，加強合作因應中國崛起、及俄羅斯入侵烏克蘭的挑戰。歐盟執委會計劃下月提出歐盟經濟安全戰略。

歐盟一直在努力強化對中戰略。歐盟執委員主席范德賴恩最近提出了降低中國風險、但不脫鉤的願景，代表歐洲正在微調對中國的方針，更靠近華府的鷹派立場。之後，美國和七大工業國集團（G7）等國也開始採用相同措辭。

俄羅斯入侵烏克蘭後，經濟安全已成為G7國家的更優先事項。官員正在討論如何加強協調投資審查和出口管制等工具，同時探求可用的新政策選項，以應對某些國家帶來的國家安全風險。

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