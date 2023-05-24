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蓋茲：AI助理顛覆搜尋引擎

編譯季晶晶／綜合報導

聊天機器人ChatGPT爆紅，促使各家科技公司展開人工智慧（AI）競賽。微軟共同創辦人蓋茲日前表示，這場科技競賽可望催生出能顛覆既有搜尋引擎、生產力和電商網站的頂尖AI助理，而第一家開發成功的公司將能搶占先機。

蓋茲23日在舊金山舉行的AI Forward 2023活動中說，未來頂尖的AI公司可能創造出一種個人的數位助理，能夠理解一個人的需求和習慣，協助閱讀「沒空去唸的東西」。

這項技術影響深遠，而「無論誰的AI助理勝出，都會是件大事，因為你以後不用造訪搜尋網站，不再上生產力網站，也不會去亞馬遜了」。

蓋茲認為，新創公司和科技巨頭各有五成機率可以成為這個未來的AI贏家。他說，若微軟沒加入戰局，「我會很失望」。

有幾家新創公司令他感到印象深刻，其中一個是Inflection.AI；這是前DeepMind高階主管蘇萊曼（Mustafa Suleyman）與其他人共同創辦的公司。

然而，蓋茲指出，這種強大的未來數位助理還需要一段時間才會成為主流。

在那之前，各企業將持續在自家產品裡內建所謂的生成式AI技術，類似於ChatGPT。

蓋茲也討論到AI技術對於公共衛生領域的影響。他認為，AI將加速該領域的創新，並促成更先進的藥物開發。

蓋茲與前妻共同創立的比爾暨梅琳達蓋茲基金會，正是全球公衛方面最具影響力的慈善組織之一。

雖然人類大腦內的運作方式，對科學家來說仍是個謎，但蓋茲認為，人類正逐步接近研發出有效藥物來治療阿茲海默症等疾病，或許十年內就會讓新藥進行人體試驗。

蓋茲也說，生成式AI技術的崛起將扭轉局面，不僅影響白領工作者，而企業未來用人形機器人會比用真人員工便宜，也將大幅衝擊藍領工人。

此外，OpenAI總裁布羅克曼（Greg Brockman）在同個活動上說，該公司正在測試蒐集廣泛意見的方式，以影響AI的決策，他提出的一項做法類似維基百科的模式。他也說，各國政府應共同確保AI能安全發展。

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