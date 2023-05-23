20呎櫃產量爆減七成 因主要港口空貨櫃堆積如山

全球海運貨櫃的產量已急遽下。圖為上海洋山港資料照片。（路透）

全球海運貨櫃的產量已急遽下滑，因防疫 限制措施解除後，貨物需求銳減，使得主要港口出現空貨櫃堆積如山的景象。

英國金融時報引述海運研究顧問公司Drewry的數據報導，從2022年第1季至今年第1季，20呎標準貨櫃的產量已銳減71%，從106萬只下滑到30.6萬只。

貨櫃產量銳減與兩年前的情況大相逕庭，當時疫情 引發實體貨物需求激增，導致貨櫃短缺，帶動貨櫃製造業景氣暢旺。但隨著解封後出口需求轉弱，航運業面臨相反的問題，即過剩的貨櫃在中國的港口「櫃滿為患」，而全球95%的貨櫃是由中國生產。

貨櫃航運巨擘馬士基已表示，直到至少2024年將停止生產乾櫃，不過恢復生產20呎櫃的時間可能會比更大型的40呎櫃更早，因為20呎櫃的需求顯然較有韌性。馬士基亞太客戶交付部門主管卡爾森表示，公司還尋求出售或報廢更多較舊的貨櫃。

貨櫃需求銳減，中國貨櫃製造業者所受衝擊尤深，例如中集集團今年第1季獲利年比崩跌91%至人民幣1.6億元（2,300萬美元），因標準櫃銷量在這段期間下滑77%；國營的中遠海運旗下貨櫃製造部門中海集運第1季獲利也下滑71%至人民幣3.98億元。

世界貿易組織（WTO ）經濟學家認為，今年出口成長將停滯，代表對貨櫃的需求將依然疲軟。WTO上月公布的最新預測估計，貨物貿易今年只會成長1.7%，較2022年的2.7%增幅萎縮。

Drewry的數據顯示，在需求極旺時，2021年全球貨櫃產量達到710萬只標準櫃，較2020年產量增加逾一倍。如今，需求已經劇烈下滑，港口營運業者必須為數量創紀錄的空貨櫃尋覓去處。

卡爾森說，亞太地區的空貨櫃數量現在達到空前水準，預期大量的貨櫃今年會繼續堆在亞太地區的港口。