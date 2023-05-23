美企脫險大陸 前進日本

看好日本政局穩定、符合G7「脫險」主張，蘋果、英特爾、Google等相繼從大陸遷往日本。（歐新社）

美國各大企業執行長近月來相繼前往日本 ，包括蘋果公司的庫克、Google的皮伽、OpenAI的奧特曼、英特爾的基辛格，當中還有「股神」巴菲特，因為前進日本符合G7 從中國「脫險」的大方向。

上周五（19日）日經指數衝到1990年來高點；日本第1季經濟年增1.6%，優於預估，日銀預測本年度（明年3月底止）將成長1.4%，超越疫情之前的頂峰水準。

日本更可能從此擺脫通貨緊縮、低工資，以及企業緊抱現金的時代。目前通膨率在3%~4%之間，「春鬥」期間勞資雙方同意加薪3.67%，是30年來最大升幅。日本政府也放寬外勞移入規定。

日本政治環境或許相當沉悶，但對投資 者及大企業執行長而言，遠比中國大陸不時對企業進行整治，以及美國府會頻頻「鬥雞」要穩定得多。

跨國企業看好日本的另一項原因，則是G7領導人擁抱從中國「脫險及分散」主張。G7領導人雖表示，「我們並非脫鉤」，但說服力顯然不足。

另一方面，日本企業如果驟然切斷對中國的出口，必然備受打擊。但日本企業正展開漸進式的轉移，包括將製造業移回國內等。

儘管日本品牌產品出口減少，但無論手機、電腦伺服器及電動車，都少不了日本零組件。台積電雖在美國亞利桑那投資400億美元建新廠，但其中數十億美元是用來購買日本設備及材料。

過去兩年來，日本以日圓計算的出口額激增43%，且上年度總出口額超過7,000億美元，創新高。美國政府力圖重振製造業，可能只會為日本企業帶來出口機會，包括半導體機具、營建機械、鋼鐵等等。

但日本的風險仍然不少，包括中日關係可能迅速惡化，油／氣價格上漲對日本尤其不利，人口持續減少，且勞動生產力成長率低於美國。