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先買後付有危險 澳洲要納入信貸法規監管 年底前立法

編譯季晶晶／綜合外電
澳洲決定採取行動，根據信貸法監管提供先買後付的BNPL業者。示意圖。（美聯社）
澳洲決定採取行動，根據信貸法監管提供先買後付的BNPL業者。示意圖。（美聯社）

眼見「先買後付」（BNPL）的新型態支付形成熱潮，澳洲政府決定採取行動，根據信貸法監管業者以保護消費者，包括不致於累積過高債務。

澳洲金融服務部部長瓊斯（Stephen Jones）表示，BNPL業者將必須謹守負責任放貸的義務，取得澳洲的信貸許可證，在行為和產品方面符合一系列最低標準的要求。

瓊斯在周一發表的談話裡指出，先買後付「在傳統信貸產品上，例如信用卡或發薪日貸款，提供寶貴的競爭壓力來源。但是，這些機會也給消費者帶來新型和日益增長的危險，這些危機截至目前為止大致未受監管和控制」。

新法規將對眾多與銀行競爭的消費信貸公司造成影響。BNPL公司通常在現場核給零利率短期貸款，以分期付款方式償還，信用查核並不嚴謹，主要提供給現金短絀的消費者使用，有時超乎他們的購買力。因為零利率，BNPL免於消費信貸監管，在新冠疫情期間的網購狂潮下蓬勃發展，但最近幾個月因利率飆高和較嚴格監管的威脅而掙扎不已。

數據顯示，澳洲大約有十幾家上市的BNPL供應商，活躍帳戶大約700萬個，2021-22年的交易年增37%到160億澳元（109億美元）。

瓊斯說，周一提出的計畫綱要將涉及與BNPL業者就立法細節進行諮詢，使此一行業「與其他受監管的信貸供應商保持一致，簡化我們的監管體系，解決有關競爭中立性的憂慮」。立法草案將在今年底之前提交議會。

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