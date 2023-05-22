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美光產品遭禁用於中國基礎設施 分析師稱影響不大

編譯劉忠勇／綜合外電
分析師指出，美光在中國主要客戶是智慧手機和電腦製造商在內的消費性電子產品業者，並非基礎設施業者，因此所受影響不大。（路透）
分析師指出，美光在中國主要客戶是智慧手機和電腦製造商在內的消費性電子產品業者，並非基礎設施業者，因此所受影響不大。（路透）

關於中國封殺美光一些晶片產品一事，美國商務部說中國針對美光的限制「沒有事實依據」。

就在總統拜登宣稱美中關係不久可望解凍之際，中國官方21日宣布美光（Micron）在中國銷售的產品未通過網絡安全審查，將禁用於國內關鍵信息基礎設施，為雙方以為國安之名的半導體圍堵戰再掀波瀾。不過，分析師認為，新措施對美光影響不大。

Jefferies 分析師指出，美光在中國主要客戶是智慧手機和電腦製造商在內的消費性電子產品業者，並非基礎設施業者，因此所受影響不大。

分析師在報告中說：「由於美光的DRAM和NAND產品用於伺服器較少，我們認為該公司在中國大部分營收並非來自電信公司和政府。因此，對美光最終影響將相當有限。」

記憶晶片對手三星電子和SK海力士周一上漲各為0.7%和1.1%。南亞科（2408）漲0.7%。

《晶片戰爭》作者、塔夫茨大學大學教授米勒（Christopher Miller）認為，中國網信辦在七大工業國（G7）高峰會期間發布公告，「絕非巧合…意在針對一家美國主要晶片業者展開報復」。

拜登周日表示，G7國家已同意「降低風險和分散我們與中國的關係」。各國領導人也同意建立一個反制經濟「脅迫」的倡議。

米勒說：「美光這件事情可以成為G7這方面努力的一個初步考驗。」

Trenchcoat Advisors創辦人、前FBI駐北京反情報官員特里普萊特（Holden Triplett）認為：「網信辦此舉不為別的，就是針對美國對半導體實施出口管制實施報復。這些純屬政治動作，任何企業都可能拿來當下一個殺雞儆猴的對象。」

此舉也為其他向外銷中國的美國晶片製造商帶來了新的不確定性。美光來自中國的營收只占10%，高通、博通英特爾、超微和輝達（Nvidia）靠中國市場比率更高。

晶片 G7 分析師

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