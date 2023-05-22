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亞洲熱浪 推升大宗商品行情

編譯洪啟原／綜合報導

亞洲近幾周遭遇極端熱浪，各國為極力確保足夠的發電能源，已擴大從俄羅斯進口煤炭、天然氣及燃油，且隨著聖嬰現象（El Nino）成形，亞洲對俄國能源的依賴度料將提高。由於聖嬰現象可能導致亞洲部分地區乾旱，因而可能推升糖、小麥及棕櫚油等非燃料大宗商品的價格。

彭博資訊報導，Kpler的數據顯示，俄國今年來對亞洲出口、最常用於發電的熱燃煤和天然氣顯著增加，4月出口至亞洲的煤炭較一年前大增約三分之一至746萬公噸，中國大陸與印度合計超過三分之二，南韓占15%，越南、馬來西亞及斯里蘭卡也已成為重要買家。

近月來在液化天然氣（LNG）價格從歷史高點回落後，亞洲也持續增加進口俄國LNG。Kpler的資料也顯示，亞洲3、4月進口的俄國燃料油（較不環保且便宜的發電替代品）數量均創新高。能源研究機構Vortexa分析師李艾瑪（音譯）指出，孟加拉、巴基斯坦及斯里蘭卡可能進口更多俄國燃料油用於發電。

隨著聖嬰現象天氣型態成形，造成亞洲部分地區的氣溫飆升，亞洲可能擴大進口俄國能源。美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）上周預估，北半球在今年底前出現輕微聖嬰現象的機率為80%，強烈事件的機率為55%。

這個趨勢不啻將挫敗西方想減少俄國能源收入的努力。新加坡JTD能源服務公司主管德瑞斯柯爾指出，當政府疲於滿足人民的基本需求，就無暇顧及國際事務。

另據國際貨幣基金（IMF）估算，過去在聖嬰現象開始的一年內，非燃料商品價格都上漲約8.3%。亞洲部分地區的乾旱可能導致印度糖、澳洲小麥及馬來西亞棕櫚油的產量減少，拉美的更潮溼天候則可能提高產量、或引發洪災干擾收成。

俄國 天然氣 斯里蘭卡

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