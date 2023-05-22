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新興市場本幣債 散發魅力

編譯任中原／綜合報導
投資人正積極把資金投入新興市場的本地貨幣債券，美元計價商品相形失色。（路透）
投資人正積極把資金投入新興市場的本地貨幣債券，美元計價商品相形失色。（路透）

投資人正積極把資金投入新興市場的本地貨幣債券，主因為本幣債券利率較高，且新興經濟體通膨持續下降，提高了新興市場本幣債券相對於新興市場美元債券的吸引力。

英國金融時報（FT）報導，EPFR全球機構的數據顯示，今年1~4月投資人從新興債市「強勢貨幣」（以美元為主）的基金淨撤出26.5億美元，新興市場本幣債券基金則淨流入52.3億美元。

多年來新興市場發行的美元債都較搶手，但今年來情勢逆轉，反而是新興市場本幣債表現較佳，因為新興貨幣轉強，例如墨西哥披索及巴西里爾對美元都已升值逾10%。

摩根大通新興市場本幣公債指標顯示，新興市場本幣債券今年來的總報酬率為6.8%，強勢貨幣公債報酬率僅1.9%。富達國際機構新興債市經理人葛瑞爾指出，「本幣債表現遠優於外幣債，我認為今年內將持續此一趨勢」。

分析師指出，今年來美元對主要新興貨幣走軟，拉高了新興市場本幣債券的報酬率。瑞銀新興市場策略主任拉倫表示，投資人聚焦於這種「利率匯率雙套交易」（carry trade）模式；基於美國聯準會（Fed）升息周期逼近終點，市場對放空美元有強烈共識。

儘管一些分析師擔心新興貨幣強勢難以持久，但許多專家仍認為持有本幣債券有理。澳洲ABP投資集團投資長帕波薩瓦斯指出，從基本面和價格面看，本幣債券的吸引力都高於強勢貨幣債券。許多新興市場央行都比美國先升息，能較快壓低通膨，但目前利率仍位於高檔，因此實質殖利率更高。

例如，巴西政策利率去年8月起便一直維持在13.75%，但今年通膨率4月已降到4.15%；墨西哥今年4月政策利率升到11.25%，而通膨年升率僅5.3%。

英國Aviva投資公司經理人芮德表示，新興經濟體較早升息，通膨下降，且跡象顯示美國緊縮周期已到頂峰，都有利新興市場本幣債券。Aviva看好墨西哥披索公債。

高盛推薦巴西、匈牙利及墨西哥本幣債券，但對南非蘭德發出警告。美國銀行（BofA）較為謹慎，認為投資人對Fed降息的預期太過樂觀，等到更確信Fed將開始降息時，資金將加速流向新興市場本幣債券。

新興市場 債券 投資

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