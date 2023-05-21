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美元債魅力漸失 投資人搶購新興市場本幣債券

編譯任中原／綜合外電
投資人正積極把資金投入新興市場的本地貨幣債券。（路透）
投資人正積極把資金投入新興市場的本地貨幣債券。（路透）

投資人正積極把資金投入新興市場的本地貨幣債券，主因為本幣債券利率較高，且新興經濟體通膨持續下降，提高了新興市場本債券的吸引力。

英國金融時報（FT）報導，EPFR全球機構的數據顯示，今年1~4月投資人從新興債市「強勢貨幣」（以美元為主）基金淨撤出26.5億美元，而新興市場本幣債券基金則淨流入52.3億美元。

多年來新興市場發行的美元債一向較為搶手，但今年來情勢逆轉，反而是新興市場本幣債表現較佳，因為新興貨幣轉強，例如墨西哥披索及巴西里爾已對美元升值逾10%。

摩根大通新興市場本國貨幣公債指標顯示，今年來的報酬率達到6.8%，而硬貨幣公債報酬率僅1.9%。富達國際機構新興債市經理人葛瑞爾指出，「本地債表現遠優於外幣債，我認為今年內將持續此一趨勢」。

分析師指出，由於今年來美元對主要新興貨幣走軟，因而拉高本幣債報酬率。瑞士銀行新興市場策略主任拉倫表示，投資人聚焦於這種「利率匯率雙套交易」（carry trade）模式；基於美國聯準會（Fed）升息周期逼近終點，市場對放空美元有強烈共識。

高盛新興市場主管崔維迪表示，投資人仍將熱衷於這種交易，因為為Fed暫停升息，利率震幅因而縮小，使殖利率較高的新興貨幣走高」

儘管一些分析師擔心新興貨幣強勢難以持久，但許多專家仍認為持有本幣債券有理。澳洲ABP投資集團投資長帕帕薩瓦斯指出，從基本面及價格面看，本幣債都比硬貨幣債更有吸引力。許多新興市場央行都比美國先升息，能夠較快壓低通膨，但目前利率仍位於高檔，因此實質殖利率更高。

例如巴西政策利率從去年8月起便一直維持在13.75%，但今年通膨率4月已降到4.15%；墨西哥今年4月政策利率升到11.25%，而通膨年升率僅5.3%。

英國Aviva投資公司經理人芮德表示，新興經濟體較早升息，通膨下降，且跡象顯示美國緊縮周期已到頂峰，都對新興市場本幣債券有利。該公司看好墨西哥披索公債，因為政策利率已經到頂，且通膨預期持續下降，央行降息的可能性升高，將帶動墨債上漲。

高盛推薦巴西、匈牙利及墨西哥本幣債，但對南非蘭德發出警告。美國銀行（BofA）較為謹慎，認為投資人對Fed降息的預期太過樂觀，但該行並不預期今年內會降息；等到更加確信Fed將開始降息時，資金將加速流向新興市場本幣債券。

新興市場 殖利率 貨幣

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