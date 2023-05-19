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日股好牛 衝上1990年泡沫經濟時期高點 過熱了嗎？

編譯簡國帆／綜合外電
日股衝上1990年代泡沫經濟時代高點。（美聯社）
日股衝上1990年代泡沫經濟時代高點。（美聯社）

在多重利多加持下，日股延續近來旺盛的牛氣，19日收盤衝上1990年代泡沫經濟時代高點。

根據共同社，日經225指數19日收盤上漲234.42點、或0.77%，至30,808.35，為1990年8月1日來新高，更廣泛的東證指數（Topix）也上漲0.18%，收2,161.69點，是1990年8月3日來最高，當時日本經濟還在經歷泡沫經濟的榮景。

日股強漲的原因包括日圓貶值帶動企業財報強勁、日本銀行（央行）將維持超寬鬆貨幣政策更久、有「股神」之稱的波克夏執行長巴菲特加持、東京證交所推動改善公司治理等，近因則是美國有望達成舉債上限協議的樂觀氛圍，以及日圓貶至今年來最低，拉抬出口商股價。

高盛和麥格理分析師都認為，日股多頭根基穩固，受惠於企業治理改革提振估值與寬鬆的貨幣政策，摩根士丹利更預測東證指數最終有望上漲8%至2,3250點。百達資產管理公司高階投資經理人Evgenia Molotova認為，日股中期將持續表現強勢。

不過，野村證券股市策略師Kazuo Kamitani指出，現在投資人將思考日股能否續漲，「過熱」這個詞將浮現在投資人心中。

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