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半導體三強 擴大投資日本

編譯葉亭均、記者尹慧中／綜合報導
日本首相岸田文雄（中）昨在東京官邸會見全球半導體大咖。左起依序為三星半導體事業主管慶桂顯、英特爾執行長基辛格、日本經濟產業大臣西村康稔、岸田文雄、台積電董座劉德音、美光執行長梅羅塔與應材半導體產品事業群總裁拉賈。（美聯社）
日本首相岸田文雄（中）昨在東京官邸會見全球半導體大咖。左起依序為三星半導體事業主管慶桂顯、英特爾執行長基辛格、日本經濟產業大臣西村康稔、岸田文雄、台積電董座劉德音、美光執行長梅羅塔與應材半導體產品事業群總裁拉賈。（美聯社）

日本首相岸田文雄18日會見七家晶片巨擘領袖，台積電、美光、三星表態有意擴大投資日本，美光並領頭釋出在廣島投入37億美元生產先進記憶體晶片的訊息。業界看好，三大巨頭有意擴大投資日本，為台、美、日、韓攜手衝刺半導體開啟新氣象。

岸田昨天會見台積電董座劉德音、英特爾執行長基辛格、三星電子半導體部門負責人慶桂顯、美光執行長梅羅塔、IBM資深副總裁兼研究主管吉爾、應用材料半導體產品事業群總裁拉賈，以及比利時半導體研究開發機構（Imec）世界戰略合作執行副總裁米爾葛利等半導體業重量級人物。相關企業在會後陸續釋出有意投資日本的訊息。

對於18日的會面，劉德音會後透過台積電發布聲明強調，很榮幸受邀和日本政府及半導體產業領導先進共同交流對半導體產業未來發展的想法，台積電將持續投資日本，並透過各項創新措施來加強與日本半導體夥伴的合作。

劉德音也透露，這次會面分享了日本在全球半導體產業中所扮演的重要角色，也談到台積電20多年與日本企業緊密的夥伴關係。

業界消息傳出，蘋果首款MR裝置將首度搭載雙處理器，由台積電獨家代工，第3季陸續出...
業界消息傳出，蘋果首款MR裝置將首度搭載雙處理器，由台積電獨家代工，第3季陸續出貨，為台積電下半年業績增添新柴火。（路透）

台積電日本熊本新廠正在建設中，該廠因日本政府大力支持，資本支出已從原訂約70億美元拉升至86億美元，產能並較最初目標月產4.5萬片提升至5.5萬片，預定2023年9月完工，2024年4月投產，並自同年12月起出貨。台積電評估在日本建立第二座工廠，外界研判可能導入更先進的製程。

美光則領頭表態，在日本政府的支持下，投資5000億日圓（37億美元），包括在廣島設立DRAM晶片工廠，並將安裝艾司摩爾（ASML）的極紫外光（EUV）微影晶片製造設備，以1-gamma節點生產晶片，成為第一家把EUV技術帶到日本的公司，美光也預期2025年起加強台灣和日本的1-gamma節點EUV生產。

分析師認為，中國國內競爭對手不會因美光遭到中方調查而得到太大便宜。(路透)
分析師認為，中國國內競爭對手不會因美光遭到中方調查而得到太大便宜。(路透)

彭博資訊報導，日本政府將提供美光約2000億日圓（15億美元）的補貼。研究機構Omdia分析師南川明指出，美光廣島工廠前身是爾必達的工廠，擁有一些美光工程師，將在G7強化半導體供應鏈的野心中，扮演關鍵角色。

三星也釋出要在日本擴大投資的意願，且目前正在橫濱設立成本300億日圓的研發中心，探索先進封裝技術，並將有半導體裝置的試產產線，路透報導，日本正為這座設施安排價值約150億日圓（1.1億美元）的補貼。

路透17日報導，三星電子據了解考慮在東京附近興建晶片設施，而日本計畫提供約150...
路透17日報導，三星電子據了解考慮在東京附近興建晶片設施，而日本計畫提供約150億日圓（1.1億美元）的補貼。 （美聯社）

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