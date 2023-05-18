人口老化 衝擊世界各國財政

人口老化是全球性的問題。(Getty Images)

人口老化正打擊世界各國的公共財政，近來主要央行升息使情況雪上加霜，也凸顯改革的迫切性。英國金融時報（FT）指出，亞洲國家中，台灣和中國大陸、南韓一樣，也將因人口壓力面臨財政展望惡化的問題。

三大信評公司穆迪、標普和惠譽都警告，人口結構惡化推升退休金 給付和醫療照護負擔，而美、歐、英央行政策利率升到金融海嘯來最高，更加重政府償債壓力，若不推行大規模改革，將形成惡性循環，政府債信評等有遭降級之虞。

分析師說，放眼全球，就屬中歐和南歐國家的人口問題最嚴重，德國人口老化速度尤其快。亞洲一些國家同樣因人口壓力面臨展望惡化，惠譽常務董事派克說：「眺望2050年，南韓、台灣和中國大陸，都名列（財政）概況最糟的國家行列。」

穆迪表示，人口結構因素曾是中、長期顧慮，但現已開始打擊主權債信。惠譽也指出，人口老化問題變得更迫切，上月調降法國信評，正是基於問題可能加劇、改革卻可能停滯的顧慮。

信評公司指，工作年齡人口成長減速，健保 和退休給付成本增加，皆已衝擊公共財政，借貸成本上揚使情況惡化。

歐盟 執委會說，到2050年，65歲以上老年人占歐盟人口比率將從20%增至30%，影響歐盟債務展望，日本和美國亦然。

標普全球評級公司分析師莫斯尼克說，標普一項壓力測試結果顯示，借貸成本每升高1個百分點，就可能在2060年之前，使日本、義大利、英國和美國的公共債務占國內生產毛額（GDP）比率銳增40到60個百分點。

莫斯尼克指出，維持政府債務穩定，需改革年齡相關財政政策；否則，標普估計，到2060年，全球約一半的大型經濟體債信將降至垃圾級，高於目前的三分之一。標普估計，從2022年到2060年，按典型情況估算，政府財政赤字占GDP比率，平均將從2025年的2.4%激增至9.1%；同時期退休金給付成本估增4.5個百分點至9.5%、健保支出估增2.7個百分點。