IEA:油市下半年供不應求

國際能源署（IEA）公布月報，認為當前油價的走勢與對供需的預期日益脫節。（路透）

衰退疑慮拖累國際油價 連續幾周跌跌不休，但國際能源署（IEA）仍認為油市今年稍後將進入供應吃緊和需求強勁的格局。

IEA 16日公布月報，表示當前油價的走勢與對供需的預期日益脫節，國際油價最近幾周跌至約16個月低點，但很多分析師認為，預期中的強勁需求和有限的供應，將導致嚴重供不應求。

IEA說：「產業活動放緩和利率升更高這兩大因素，不只壓低油價，更使經濟陷入衰退的可能性升高。儘管市場目前充斥悲觀氛圍，但這跟我們預期油市下半年將面臨供應更緊俏的情境，形成鮮明對比，預估屆時全球每日石油 需求將比供應高出近200萬桶。」

IEA並將今年全球石油需求預測調高每日20萬桶，總需求達到每日1.02億桶，主要是中國大陸取消防疫措施後的需求超乎預期，該國3月需求達到1,600萬桶的紀錄。作為全球最大石油進口國，中國預料占今年全球需求成長比重近60%，將與印度及中東一起填補已開發國家需求疲軟的缺口。

IEA並表示，美國和巴西今年的石油供應將溫和成長，預料各為120萬桶。IEA也說，儘管受到西方制裁，俄羅斯 4月石油出口仍增加至830萬桶，為該國入侵烏克蘭以來單月最高，石油營收達150億美元，較前一月增加17億美元，據以研判莫斯科並未完全兌現所揚言的將大幅減產。

俄國4月的石油出口收入增加到150億美元，但比起2022年同月仍下降27%，石油和天然氣產業的稅收較去年同期銳減64%。

IEA表示，4月的俄羅斯原油產量「大致穩定」維持在每日960萬桶，5月俄國必須每日再減產30萬桶，才能讓減產達標。

IEA並指出，中國和印度占俄油出口目的地近80%。

截至上周，國際油價連四黑，本周來則已連兩天走高，紐約西德州與倫敦布蘭特油價在16日盤中都漲約0.6%，分別報每桶71.5與75.5美元。