亞洲四國將轉向貨幣寬鬆

亞洲新興國家的通膨放緩，此區央行 何時開始降息 成話題。南韓、印度、印尼和菲律賓可能今年就宣布貨幣政策轉向寬鬆。

野村控股駐新加坡的全球市場研究主管薩布拉曼說：「我們現在相信，所有亞洲央行都已經完成了升息，符合出口大減和通膨緩解的情況。野村預測南韓和印度最早分別在8月和10月就會降息。

但亞洲新興經濟體轉向降息可能帶來風險，因為若比美國聯準會（Fed）提早寬鬆，會擴大利差，可能引發資本外流。

目前各國的狀況也有差異，例如利率交換合約的定價顯示，市場押注南韓12個月內降息1碼。央行在4月11日的利率決策會議上，反擊市場對降息的預期，重申抗通膨的目標。不過，4月數據證明通膨有所緩解。如果央行比預期提早降息，反而可能讓已是今年亞洲貨幣中表現最差的韓元更添壓力。

至於馬來西亞央行本月儘管意外宣布升息1碼，但有可能是最後一次。最新利率交換合約的定價顯示，大馬央行12個月內可能降息1碼，但還不確定，因3月核心通膨率為3.8%，明顯高於五年平均，而且當局可能削減能源補貼，屆時物價壓力恐加劇。

印度央行連六次升息後，卻在上月意外按兵不動，但接下來是否就接著降息仍未有定數。澳盛銀行（ANZ）認為降息不會很快發生，央行希望先看到通膨穩定在目標區間的中點，才會再寬鬆政策。

彭博資訊東協經濟學家韓德森指出，市場預測今年東南亞僅印尼和菲律賓會降息。她提到印尼通膨獲得控制，而且印尼盾今年在多波拋售壓力下仍展現韌性。

印尼兩年期公債殖利率 與政策利率之間的利差收窄到30個基點以下，表示市場對政策寬鬆的預期。