亞洲新興國家貨幣政策何時轉向？這幾處可能今年就降息

市場押注南韓和印度央行最早可能分別在8月和10月宣布降息。（美聯社）

亞洲新興國家的通膨放緩，此區央行 何時開始降息 成話題。南韓、印度、印尼和菲律賓可能今年就宣布貨幣政策轉向寬鬆，此舉有助推動主權債券價格反彈。

野村控股駐新加坡的全球市場研究主管Rob Subbaraman說：「我們現在相信，所有亞洲央行都已經完成了升息，符合出口大減和通膨緩解的情況。野村分析師認為南韓和印度最早分別在8月和10月就會降息。

但亞洲新興經濟體轉向降息可能帶來風險，因為比美國聯準會早寬鬆會擴大利差，可能引發資本外流。

以下是各國利率押注情形：

1、南韓

利率交換合約的定價顯示，市場押注南韓12個月內降息1碼。央行在4月11日的利率決策會議反擊市場對降息的預期，重申抗通膨的目標。不過，本月公布的4月數據證明通膨有所緩解。如果央行比預期的早降息，可能讓已是今年亞洲表現最差貨幣的韓元更添壓力。

2、馬來西亞

大馬央行本月意外宣布升息1碼，這有可能是最後一次。上周利率交換合約的定價顯示，12個月內可能降息1碼，但還不確定，因3月核心通膨率為3.8%，明顯高於五年平均，而且當局可能削減能源補貼，屆時物價壓力恐加劇。

3、印度

連六次升息後，印度央行4月意外按兵不動。澳盛銀行（ANZ）駐新加坡資深亞洲利率策略師Jennifer Kusuma表示，市場預期2024年6月之前可能降息達70個基點，但澳盛銀行認為降息不會很快發生，央行希望先看到通膨穩定在目標區間的中點，才會再寬鬆政策。

4、印尼

印尼兩年期公債殖利率 與政策利率之間的利差收窄到30個基點以下，表示市場對政策寬鬆的預期。回顧2019年7月16日，利差收窄到同一水準，央行當月稍晚就進入寬鬆周期。

彭博東協經濟學家Tamara Henderson指出，市場預測今年東南亞僅印尼和菲律賓會降息。她提到，「印尼通膨獲得控制，而且印尼盾今年在多波拋售壓力下仍展現韌性」。