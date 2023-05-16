彭博：大摩擬裁7%亞洲投銀人力

摩根士丹利考慮再減7%亞洲投資銀行人力。 （路透）

彭博資訊16日引述知情人士報導，摩根士丹利（Morgan Stanley，大摩）正考慮裁減7%的亞太地區投資 銀行人力，主要因為美中關係惡化，使中國深受打擊、經濟成長轉弱，限制了當地投銀交易機會。

據了解，最快本周大摩就會開始與受裁員 影響的人員溝通，40多個職位可能不保，資本市場部門的職位也在裁減之列，其他部門也略有影響。目前裁員人數還沒做最後決定。

這是大摩擬於本季結束前在全球裁員3,000人的計畫中一環，此數目大約是全球人力的5%（不計財富管理部門內財務顧問與助理人員）。

摩根士丹利比起其他多數市場競爭對手，在香港的中國團隊僱用了更多人力，這讓大摩在與中國相關的交易活動減緩時，更容易受影響。

去年底前，大摩已砍掉亞洲地區大約50個投資銀行職位，其中很大一部分就是原先偏重中國市場的人力。當時該行在這個領域的裁員幅度，就是華爾街銀行裡最大的。

在亞洲地區這麼快就一波接一波裁員以往很少見。以大摩而言，過去五年，該地區貢獻公司約13%的營收 ，截至去年底，金額達到67億美元。

過去總是看好中國這個全球第二大經濟體的跨國銀行，如今都試圖縮減當地業務，儘管他們知道長期的機會還是大到不能忽視。

今年第1季，摩根士丹利在亞洲區的淨營收為20億美元，年減2%，比起歐洲、中東和非洲地區的25%年減幅，仍不算太差。