已開發國升息周期 近尾聲

隨著各國通膨率持續下降、實質利率走揚，央行暫停升息機率也隨之增加。（路透）

彭博資訊指出，隨著美國聯準會（Fed）的升息 周期告一段落，其他已開發國家央行 將較難再進一步升息。各國央行都希望自己擁有獨立性，但實際上的運作空間卻備受Fed政策的限制，尤其是在緊縮周期。

聯準會的決策小組聯邦公開市場操作委員會（FOMC），在本月稍早的會議上將利率 上調了1碼（25個基點），使其基準利率升抵5%至5.25%的目標區間，並暗示可能準備在6月的下次會議上暫停緊縮周期。

彭博資訊報導，歷史經驗顯示，當Fed未升息時，歐洲央行（或之前的德國聯邦銀行）很少自行升息。有兩次例外，一次是1980年代末及1990年代初時，德國聯邦銀行（央行）獨自升息，結果導致德國經濟陷入衰退；另一次是2011年歐洲央行兩度升息，但隨後因為爆發歐債危機而迅速轉向。

英格蘭銀行（央行）的貨幣政策，多年來更是緊跟Fed。唯一例外是在1997年，為了達成中期通膨目標而自行升息。

歐元區與英國的實質利率很可能於今年夏季轉為正數，這也給予兩大央行暫停升息的空間。

金融市場也預期，加拿大、澳洲、紐西蘭及瑞典央行，進一步升息的空間只有1碼，或是升息周期已經結束。

目前全球實質利率正迅速逼近「對經濟具有約束力的區域」；且隨著各國通膨率持續下降，實質利率很可能於今年夏天達到此一水位。當已開國家的名目利率高於通膨率時，央行要暫停升息將容易得多；且大部分央行只要再升息1碼，就能夠達標。

但在較長期間，通膨可能不會回到低檔，且可能再度升高，時間可能在今年底，且持續到明年，而此時經濟成長正在減緩，失業增加，因此各國央行勢必將面臨更嚴峻的考驗。

市場至今也始終認為，Fed今年一定會降息。但亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克15日接受財經網站CNBC訪問時說：「我的基準假設是，我們要在邁入2024年之後的一段時間，才會真正考慮降息。」「如果你檢視大多數通膨指標，會發現它們仍然是我們目標的兩倍。因此還有很長的路要走。」