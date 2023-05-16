法國積極引外資 招手特斯拉

法國總統馬克宏 15日在凡爾賽宮主持「選擇法國」招商峰會，對約200名企業領袖發表演說，設法展現他吸引外國投資 的能力。他也舉行「雙馬會」，會見特斯拉執行長馬斯克 。

彭博資訊報導，為了提升法國的投資形象，馬克宏特別聚焦於將法國北部打造成電動車電池與相關原料的生產重鎮。法國財政部長勒麥爾15日稍早向BFM電視台表示，正和馬斯克就可能在法國投資一事進行磋商，但他沒有提供任何細節。

馬克宏近來積極招商，尤其對電動車電池業者展臂歡迎。上周他造訪城敦克爾克，並正式宣布固態電池製造商輝能將在當地投資建造「巨型電池工廠」、創造就業，並當場邀請輝能執行長楊思枏上台，向眾人介紹輝能來自台灣。

他15日又在艾麗榭宮（總統府）官邸會見馬斯克，與穿黑色西裝的馬斯克相對而坐。馬克宏在推特上表示，他已和馬斯克談了投資法國的吸引力，以及法國在電動車與能源方面的重大進展。

法國財政部向路透表示，在峰會稍後的午宴中，財長勒麥爾將向馬斯克介紹政府為綠色技術投資所推出的稅收抵免政策。

馬克宏15日也會見其他企業領袖，包括輝瑞執行長艾伯樂和迪士尼執行長艾格。到目前為止，企業領袖在這場峰會中承諾的投資額總計130億歐元（140億美元），金額為馬克宏2018年首次舉辦該峰會以來最高。

瑞典家具零售商IKEA也宣布，在2026年底前將在法國投資約12億歐元（13億美元）。